Sparta považuje Haškovu výpověď za neoprávněnou. Klub podal návrh na rozhodčí řízení

„Sparta nadále trvá na tom, že až do podání výpovědi ze strany hráče klub plnil všechny smluvní povinnosti a naopak hráčovo jednání bylo dlouhodobě v rozporu s podmínkami kontraktu, který obě strany podepsaly. Sparta bude v rámci rozhodčího řízení požadovat újmu, která jí kroky Martina Haška vznikla,“ stojí v prohlášení AC Sparta Praha.

Kauza Hašek na konci ledna záložník odmítl odcestovat na soustředění do Španělska

Sparta později kývla na nabídku od Maccabi Haifa

Hašek s izraelským klubem odmítl podepsat smlouvu

Sparta ho přeřadila do B-týmu

12. března Hašek vedení Sparty doručil jednostranou výpověď

„Můžeme potvrdit, že klub Sparta Praha doručil návrh na zahájení rozhodčího řízení s Martinem Haškem. Sbor rozhodců tedy začne obratem konat příslušné procesní kroky. Budou zvoleni rozhodci na návrh obou stran, ustanoven senát a následně proběhne standardní řízení,“ řekl tiskový mluvčí FAČR Michal Jurman.

Poté, co Sparta přeřadila Haška do rezervního týmu, měl dát hráč vedení ultimátum, aby byl vrácen do A-týmu. Klub ho ale vyzval, aby v B-týmu pokračoval a plnil uložené úkoly.

Po další písemné komunikaci se Hašek 12. března nedostavil na trénink B-mužstva a podal výpověď. Sparta se proti takovému jednání ohradila s tím, že hráč se tím vystavil možným vysokým sankcím.