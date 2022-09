Něco jsem i chytil, vzpomíná brankář Sparty Kovář na Manchester a tréninkové souboje s Ronaldem

Málokterý český fotbalista zná Cristiana Ronalda tak dobře jako gólman Matěj Kovář. V Manchesteru United s ním v minulé sezoně strávil několik měsíců a v té současné pár týdnů před tím, než zamířil na hostování do pražské Sparty. „Pár gólů jsem od něj dostal, nebudu lhát,“ přiznal Kovář v rozhovoru pro Radiožurnál. Do Česka dočasně zavítal i Ronaldo s portugalskou výpravou, připravuje se na utkání Ligy národů proti české reprezentaci. Praha 12:06 24. září 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Brankář Matěj Kovář v dresu Manchesteru United | Foto: John Walton | Zdroj: PA Images via Reuters Connect

Jak jste vnímal odcházení a pak neodcházení Cristiana Ronalda z Manchesteru United?

Je to velká persona, asi neslavnější hráč na světě. Všichni víme, že chtěl z klubu odejít. To ale k fotbalu patří, každý hájí svoje cíle a zájmy. Klub se s tím vypořádal skvěle. Hráči se to snažili nevnímat a soustředit se na výkony. Začátek nebyl skvělý, ale teď se klub zvedá. Spekulace skončily a myslím si, že to půjde jenom nahoru.

Vy jste na rozdíl od něj přestoupil, přesto jste musel sledovat, jak to Ronaldo bere a prožívá. Jak to vypadalo z vašeho pohledu?

Určitě to pro něj nebylo nic jednoduchého. Je to jeden z nejlepších hráčů, co kdy byl. Bylo to pro něj frustrující, ale je to velký profesionál, vyrovnal se s tím skvěle, chce týmu jenom pomoct a dostat ho tam, kam patří.

Nepošramotilo to vztahy v kabině?

Není to nic pěkného. Ale kolikrát novináři napíšou něco, co ani není pravda. Spekulace pak hodně ovlivňují kabinu. Hráči se to snažili nevnímat.

Z osmi zápasů v sezoně šel Ronaldo do hry šestkrát z lavičky, United pokaždé vyhráli. A když hrál v základu, prohrálo se. Má to podle vás nějakou souvislost s tím, že se do herního stylu víc hodí jiní hráči?

To je spíš otázka na trenéra. V jeho věku má ale pořád co nabídnout, statistiky mluví za všechno. Jak ho trenér využije, je na něm. Ale pro mě je to stále hráč, co stále má co dát a doufám, že to tak v letošní sezoně bude.

Jak se chytají jeho střely na trénincích?

Není to nic příjemného, hodně zůstává na hřišti i po tréninku. Budu se opakovat, ale v jeho věku je neuvěřitelné, jak na sobě furt pracuje. Užil jsem si s ním každou minutu. Pro kluka z Uherského Hradiště je to něco neuvěřitelného.

Jakou jste měl úspěšnost?

Pár gólů jsem dostal. Nebudu lhát. Ale něco jsem i chytil.

Je dvakrát starší než vy. Baví se i s tak mladými hráči?

Jo, určitě. Jde vidět, že mu nejsme lhostejní, snaží se s každým komunikovat. Ale spíš je to naopak. Mladí hráči se ptají jeho, protože to, co dokázal, je neuvěřitelné. Nabral tolik zkušeností. My mladí, kteří se co nejvíc chceme posouvat, chodíme za ním. Je to skvělý profesionál a skvělý chlap.