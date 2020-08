Messi chce z Barcelony pryč. Klubu měl po schůzce s Koemanem poslat žádost o rozvázání kontraktu

Hvězdný argentinský fotbalista Lionel Messi požádal Barcelonu, aby mu umožnila odejít do jiného klubu. Spekulace o jeho nespokojenosti v katalánském týmu se objevily už v závěru minulé sezony španělské ligy a zesílily po potupné porážce 2:8 ve čtvrtfinále Ligy mistrů s Bayernem Mnichov. Vedení klubu v úterý agentuře AP potvrdilo, že obdrželo dokumenty, v nichž slavný hráč projevil touhu po přestupu. Barcelona 20:15 25. 8. 2020 (Aktualizováno: 21:27 25. 8. 2020) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Fotbalista Barcelony Lionel Messi | Zdroj: Reauters

Třiatřicetiletý Messi strávil v Barceloně celou dosavadní kariéru. Do klubu přišel před dvaceti lety a za A tým hraje od roku 2004. Smlouvu má ještě na rok. V kontraktu má šestinásobný vítěz Zlatého míče výstupní klauzuli v horentní výši 700 milionů eur (téměř 18,3 miliardy korun).

Barcelona má po zpackané sezoně nového trenéra, zpátky na vrchol ji má vrátit Koeman Číst článek

Podle agentury AP chce nyní využít klauzuli o jednostranném odstoupení od smlouvy; tu však bylo třeba aktivovat nejpozději v červnu. Letošními termíny ale zahýbala pandemie koronaviru, kvůli níž španělská liga skončila místo v květnu až v druhé polovině července. Současná situace tak může vést k soudní při. Šéf klubu Josep Maria Bartomeu svolal podle listu Marca mimořádnou schůzi ředitelů.

Barcelonskému kapitánovi vyjádřil podporu jeho předchůdce a bývalý spoluhráč Carles Puyol. „Respekt a obdiv, Leo. Máš moji plnou podporu,“ napsal na twitteru někdejší španělský obránce.

Během šestnácti sezon v barcelonském dresu vyhrál Messi desetkrát ligový titul, čtyřikrát Ligu mistrů a šestkrát Španělský pohár. Třikrát s týmem triumfoval v evropském Superpoháru a na mistrovství světa klubů. Uplynulou sezonu zakončila Barcelona poprvé od roku 2008 bez jediné trofeje a po ostudném vyřazení v Lize mistrů začalo vedení s očekávanými změnami.

Messiho statistiky Reprezentace: 138 zápasů, 70 gólů

Největší úspěchy: stříbro na MS 2014; 3x stříbro na Copa América (2007, 2015, 2016); 4x vítěz Ligy mistrů (2006, 2009, 2011, 2015), 3x vítěz MS klubů a Superpoháru (2009, 2011, 2015); 10x vítěz španělské ligy (2005-06, 2009-11, 2013, 2015-16, 2018-19), 6x vítěz Španělského poháru (2009, 2012, 2015-18); zlato z OH 2008; zlato z MS „20“ 2005

6x vítěz ankety Zlatý míč pro nejlepšího hráče světa a ankety FIFA o nejlepšího hráče světa (2009-12, 2015, 2019)

Odvolaného trenéra Quiqueho Setiéna nahradil bývalý barcelonský hráč Nizozemec Ronald Koeman. Ani jeho příchod a vyhlídka na přestavbu týmu však zřejmě Messiho na Camp Nou neudrží.

Odchod více hvězd

Španělská média spekulují o tom, že Koeman při osobní schůzce argentinského kouzelníka nepřesvědčil. Tým má v příštím týdnu zahájit přípravu na novou sezonu, Messi by měl její start vynechat.

Argentinský reprezentant ale zřejmě nebude jedinou z dosavadních opor, která mužstvo opustí. Podle španělských médií by se měli s klubem rozloučit Luis Suárez, Arturo Vidal, Ivan Rakitič a Samuel Umtiti.

Na míčového kouzelníka, který do Katalánska přišel ve 14 letech z argentinského Newell’s Old Boys, by se podle zahraničních médií měla stát v případě jeho uvolnění dlouhá fronta. Jedním ze zájemců by mohl být Manchester City, jehož lodivod Pep Guardiola již Messiho v katalánském velkoklubu trénoval.