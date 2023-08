Věřím, že potkám Pastrňáka. Vidím šanci, že si v Americe zachytám, říká fotbalový brankář Vaclík

Fotbalového brankáře Tomáše Vaclíka brzdí tempo amerických úřadů. Stále totiž nedostal pracovní víza, a tak nemůže s rodinou odletět do USA, kde podepsal smlouvu s týmem New England Revolution. V případě, že jeho přesun už nebude ničím limitován, tak se těší na setkání s hokejovým útočníkem Davidem Pastrňákem. Foxborough (USA) 17:27 31. srpna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Tomáš Vaclík čeká na vyřízení pracovních víz. V případě schválení všech dokumentů si zachytá v Major League Soccer | Foto: Tim Goode / PA Images | Zdroj: Profimedia

Český brankář Tomáš Vaclík zřejmě bude chytat v městě Foxborough nedaleko Bostonu, kde podepsal smlouvu s týmem New England Revolution. Jeho nový tým se drží na špici pořadí soutěže. „USA jsem zvolil hlavně kvůli tomu, že bych měl mít v klubu velkou šanci chytat. O to mi šlo především. Rád si ale vyzkouším i život v Americe, protože pro nás Evropany je něco speciálního,“ těší se Tomáš Vaclík.

O jeho přesunu do zámoří se ale stále hovoří v podmiňovacím způsobu. Reprezentační brankář totiž stále neodletěl do USA, protože čeká na vyřízení pracovních víz. „Během reprezentační pauzy New England hraje, takže doufám, že se to vyřeší. Chtěl bych tam s rodinou odletět, co nejdříve. Pokud by to náhodou nedopadlo, tak bych zůstal v Evropě, pravděpodobně ve Francii,“ popisuje svůj náhradní plán reprezentační gólman.

Vyhlíží setkání s Pastrňákem

Pokud ale skutečně na předměstí Bostonu odejde, čeká ho setkání s minimálně dvěma sportovními hvězdami. Celou fotbalovou Major League Soccer očaroval Lionel Messi, ale Vaclík víc vyhlíží moment, kdy potká svého krajana a jednoho z nejlepších hokejistů světa Davida Pastrňáka.

„S Messim už jsem hrál, ale Davida Pastrňáka jsem ještě neviděl, takže se budu těšit víc na „Pastu“. Věřím, že se tam potkáme. Ať už mimo led nebo i na hokeji, kam bych se zašel podívat,“ přiznává Vaclík.

Český fotbalový brankář by měl v brance New England nahradit talentovaného Srba Djorde Petroviće, kterého si v zámoří vyhlédla slavná londýnská Chelsea. Čtyřiatřicetiletý rodák z Ostravy míří do USA s tím, že bude pravidelně chytat a třeba se i vrátí mezi tři tyče v české reprezentaci, kde pravidelně čaroval v posledních sedmi letech a pomohl například k postupu národního týmu do čtvrtfinále mistrovství Evropy v roce 2021.

Poprvé by Vaclík v zámoří mohl nastoupit už v neděli, kdy hráči New England Revolution vyzvou fotbalisty Austinu.

