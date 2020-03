Fotbalista Sadílek má srdce ze zlata. Na boj s pandemií daroval nemocnici a městu 500 tisíc

Fotbalista Michal Sadílek, který obléká dres nizozemského PSV Eindhovenu, přispěje na boj s koronavirem částkou půl milionu korun. Reprezentant do 21 let částku věnuje nemocnici v Uherském Hradišti a městu Uničov. Oznámil to na svém oficiálním twitterovém účtu.

