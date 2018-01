Michal Sadílek vyčnívá mezi českými dorostenci. 'Má našlápnuto na skvělou kariéru,' míní Poborský

„Ty jeho poslední roky jsou opravdu výborné. Jsem rád, že je to kluk z Česka, který má našlápnuto na výbornou kariéru,“ chválí vicemistr Evropy z roku 1996 a bývalý hráč Manchesteru United Karel Poborský.

Sadílek je kapitánem reprezentace do 19 let i stejně starého výběru PSV Eindhoven. V dresu slavného klubu občas naskakuje ve druhé nizozemské lize za juniorku a sem tam dokonce trénuje s áčkem. Ostychem před slavnými jmény netrpí, jak dokládá příhoda z doby, kdy mezi dospělými začínal.

„V té době tam Andrés Guardado měl hlavní pozici na defenzivním záložníkovi. Trénovali jsme a já byl ve druhém týmu. Guardado měl balon a já, jak jsem na hřišti agresivnější, tak jsem do něj zajel. Čekal jsem odezvu, protože ho to bolelo a viděl jsem, že má roztrženou ponožku. Byl úplně v pohodě a pak za mnou přišel a řekl mi, že to tak musí být a že to dělám dobře,“ vypráví podle Radiožurnálu Sadílek.

V neděli se na skok objevil v Praze, aby podruhé za sebou převzal ocenění pro nejlepšího českého staršího dorostence. Předtím dvakrát triumfoval také v mladší kategorii. Nejen to dokládá, jak velký má potenciál a v PSV to o něm vědí.

Těžký přechod mezi dospělé

„Vnímají ho jako velký talent s potenciálem pro první mužstvo. Už jenom to, že se stal kapitánem devatenáctky, hovoří o jeho charakteru a fotbalových kvalitách. Myslím, že má dobře našlápnuto, a budeme doufat, že se probojuje do prvního mužstva PSV Eindhoven,“ popisuje hráčův manažer David Nehoda.

Sadílek, který do PSV přišel v roce 2015 ze Slovácka, se ale do prvního mužstva nehrne a na svou šanci hodlá čekat.

„Nechám to na osudu. Nebudu říkat, jaké jsou moje cíle pro tuto sezonu. Když ta šance přijde, tak udělám, co ve mně je,“ dušuje se.

Úspěchy mezi dorostenci automaticky neznamenají, že Sadílek bude zářit i mezi dospělými. Přechod z dorosteneckého fotbalu bývá obtížný.

„Tento problém řeší celý svět a obecný návod neexistuje. V čem bych řekl, že kluci na západě mají větší šanci uspět, že kluby pracují koncepčně - ví, proč hráče kupují a jak ho uplatnit. Mají dostatečný tým odborníků, kteří se tomu věnují a dokážou ten proces individualizovat,“ varuje Michal Prokeš, který se ve fotbalové asociaci podílí na výchově talentovaných hráčů.

Zároveň ale dodává, že zrovna Sadílkovi v přechodu do dospělého fotbalu věří.