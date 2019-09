Exšéf Evropské fotbalové asociace Platini plánuje po skončení trestu návrat k fotbalu a knihu

V říjnu skončí bývalému předsedovi Evropské fotbalové asociace Michelovi Platinimu čtyřletý trest. V roce 2015 mu etická komise zakázala činnost ve fotbale. Platini tak přišel o možnost kandidovat na šéfa Mezinárodní fotbalové federace FIFA. Čtyřiašedesátiletý Francouz se ale chce do fotbalového světa vrátit a plánuje napsat knihu. Praha 18:53 9. září 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Bývalý předseda Evropské fotbalové asociace Michel Platini | Foto: Jesper Zerman | Zdroj: Reuters

„Je mi 64. Posledních 50 let jsem obětoval fotbalu, teď jsem měl čtyři roky prázdniny. Byly to vynucené prázdniny, ale i tak to nebylo špatné. Setkal jsem se s přáteli, užil si čas s rodinou. Já se ale vrátím. Nevím ještě jak a kam, ale nesmířím se se suspendací, nemůžu to takhle nechat,“ prohlásil v rozhovoru pro RTS Radio bývalý předseda Evropské fotbalové asociace Michel Platini.

Před čtyřmi chtěl kandidovat na šéfa Mezinárodní fotbalové federace FIFA, jenže místo toho skončil úplně bez fotbalu. „Hodně jsem trpěl a moje rodina ještě víc. Bylo to těžké, protože jsem nevěděl, co se děje. Jednali se mnou jako s podvodníkem, korupčníkem. Byl jsem obětí jakéhosi spiknutí. Ať už ze strany Mezinárodní fotbalové federace nebo státního zastupitelství ve Švýcarsku. A proto jsem se nestal prezidentem FIFA,“ řekl Platini.

Michel Platini v roce 2011 převzal od předsedy Mezinárodní fotbalové federace Seppa Blattera bez jakéhokoliv dokladu dva miliony švýcarských franků za údajnou poradenskou činnost. Oba tak porušili etický kodex Mezinárodní fotbalové federace o korupci a uplácení.

„Nikdy jsem neodešel ani jsem se nikdy necítil jako suspendovaný. Jak může soukromá firma jako je FIFA někoho vyloučit z fotbalu? Kdo jsou lidé, kteří mohou udělat něco takového?“ ptal se Platini.

Bývalému předsedovi Evropské fotbalové asociace 7. října vyprší čtyřletý zákaz působení ve fotbale. Kromě návratu do světa fotbalu má v plánu také napsat knihu. „Řeknu v ní vše o mých posledních 20 letech ve fotbale. Nebude to jen o téhle kauze, ale i o tom, co jsem udělal. Bude to můj pohled, moje pravda,“ prohlásil bývalý předseda Evropské fotbalové asociace Michel Platini v rozhovoru pro RTS Radio.