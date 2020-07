Barošův poslední zápas: Děkovačka od hvězd i fanoušků, slzy dojetí a málem rozhodující gól

Fotbalista Milan Baroš odehrál svůj poslední zápas před domácím publikem v zápase proti Plzni. Osmatřicetiletý útočník naskočil do hry na poslední čtvrthodinu, ale ani jeho snažení gól nepřineslo a utkání skončilo bez branek. S ostravskou legendou se však prostřednictvím emotivního videa loučily i hvězdy světového formátu a došlo i na slzy. Ostrava 21:32 5. července 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít p202007050344401_200705-210901_mim.jpeg | Foto: Petr Sznapka | Zdroj: ČTK

Přišel do středového kruhu, dostal dres na památku a pak se slzami v očích sledoval, jak mu tleská celý stadion. Milan Baroš, poslední aktivní pamětník z legendárního tažení české reprezentace fotbalového Eura v Portugalsku v roce 2004.

Tehdy se nesmazatelně zapsal do historie turnaje pohotovými góly a zaslouženě si díky pěti zásahům nasadil pomyslnou korunu krále střelců. Škoda, že to tehdy český nároďák nedotáhl do vysněného finále...

O 16 let později si mohl „Bary“ zavzpomínat, protože ještě před výkopem utkání s Plzní mohl na velkoplošné obrazovce sledovat, jak na něj na videu vzpomínají bývalí spoluhráči z celého světa. Karel Poborský, Petr Čech, Jan Koller, Djibril Cissé, Jerzy Dudek nebo Pavel Nedvěd. Samozřejmě i Vladimír Šmicer, který s Barošem zažil i liverpoolský triumf v Lize mistrů. A nezůstalo jen u nich.

Slzy a dojetí

„Bylo to pro mě opravdu hodně emotivní. Věděl jsem, že něco se chystá, ale to jsem nečekal. S klukama se znám velmi dobře, zažil jsem s nimi pěkná léta. Moc mě to potěšilo, že mi tak popřáli ke konci kariéry. Obrovský dík těm, co hlavně to video připravili, a samozřejmě všem fanouškům,“ řekl Baroš po utkání.

Majitel ostravského fotbalového klubu Václav Brabec navíc Barošovo číslo 27, které rychlonohý útočník v klubu nosil, vyřadil ze sady dresů A-týmu. Král byl zkrátka jen jeden.

Fanoušci v ochozech nezůstali pozadu a Barošovi na rozloučenou připravili transparent se vzkazem „legendo, díky!“.

Možná jen škoda, že v poslední minutě nastavení mohl rodák z Vigantic utkání rozhodnout, ale hlavičkou poslal míč jen těsně vedle. Nevadí, těch legendárních gólů bylo i tak dost.

Na videu si můžete připomenout slavné góly Milana Baroše: