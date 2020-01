Škodovo loučení se slávistickými fanoušky. ‚Bylo to pro mě nezapomenutelných osm let,‘ vzkázal

Škoda přišel do Slavie v lednu 2012 z Bohemians 1905 a během svého působení v sešívaném dresu se vypracoval mezi jednu z hlavních postav.

Milan Škoda si poprvé vyzkouší fotbal v zahraničí. Ze Slavie přestupuje do tureckého Rizesporu Číst článek

S týmem dvakrát slavil ligový titul a se 77 góly v nejvyšší české soutěži patřil k jeho nejlepším novodobým střelcům. Fanoušci si ho oblíbili, protože v klubu vydržel i v dobách, kdy Slavie zdaleka nehrála na předních místech ligové tabulky. Právě jim škoda věnoval vzkaz, který nahrál na video.

„Ahoj slávisti. Kdyby to bylo možné, tak předstoupím před každého zvlášť,“ začíná své sdělení Škoda a pokračuje.

Nikdy nezapomene

„Bylo to pro mě nezapomenutelných osm let. Vzpomínám na to, jak jsme spolu slavili góly, na tu euforii a vášeň. Moc si toho vážím a doufám, že ještě někdy dostanu šanci se do Slavie vrátit,“ doplnil třiatřicetiletý rodák z Prahy. Celý jeho vzkaz si můžete přehrát na videu níže.

Ofenzivní fotbalista se díky svým zkušenostem dostal i do reprezentačního výběru za který odehrál 19 zápasu a v nich si připsal čtyři branky. Účastnil se Eura 2016 a naposledy oblékl reprezentační dres loni v březnu v kvalifikaci o mistrovství Evropy proti Anglii.

Vzkaz Milana Škody pro fanoušky Slavie Praha: