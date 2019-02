Před lety dosáhli ve fotbale velkého diplomatického úspěchu a teď se dočkali i toho sportovního. Katařané, kteří budou pořádat příští světový šampionát, se stali senzačními mistry Asie. Na šampionátu ve Spojených arabských emirátech vyhráli všechny zápasy a dostali v nich dohromady jen jeden jediný gól. Abú Zabí/Spojené arabské emiráty 10:15 2. února 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Fotbalisté Kataru slaví titul na mistrovství Asie. | Foto: Suhaib Salem | Zdroj: Reuters

„Fantastický soupeř. I když nějaký Katar, tak jsem si myslel, že hrajeme s nějakou katarskou Barcelonou nebo něco,“ říkal předloni na podzim Vladimír Coufal po vítězství české reprezentace v přátelském utkání nad Katarem.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Fotbalisté Kataru na asijském šampionátu dominovali. Co předvedou na domácím mistrovství světa?

Tehdy se Coufalovi a všem českým reprezentantům za tohle hodnocení kdekdo posmíval. Češi vyhráli se štěstím a své soupeře nepřevyšovali. Jenže zatímco českému týmu se od té doby spíš nedařilo, než dařilo a vyústilo to koncem trenéra Karla Jarolíma, Katařané od začátku loňského roku z 19 zápasů prohráli jen tři přátelské. Na asijském šampionátu pak vyloženě dominovali.

Za celý turnaj dali 19 gólů, naopak dostali jeden jediný, vyhráli všechny své zápasy a díky nim se mohlo v okolí starobylého trhu Souk Waqif v Dauhá slavit podobně bujaře, jako když Katařanům přidělili pořadatelství MS 2022.

Fotbalisté Kataru porazili Japonsko a poprvé ovládli mistrovství Asie Číst článek

„Píšeme historii naší země. Musíme být všichni hrdí na to, co se nám povedlo. Je to důkaz, že s tvrdou prací, odhodláním a týmovým duchem se dá dosáhnout čehokoliv. Zároveň to vnímám jako další krok směrem k tomu, abychom byli konkurenceschopní na domácím světovém šampionátu,“ plánuje španělský trenér Félix Sánchez, který dříve trénoval v mládežnické akademii Barcelony a 13 let působí v Kataru.

Teď Sánchez druhým rokem působí u reprezentace dospělých. Ta podobně jako v jiných sportech není složená jen z etnických Katařanů, desítka hráčů ze současného kádru má jiný původ, i když se třeba v Dauhá narodila. Jen trojice fotbalistů je ale naturalizovaná ve smyslu, že za katarský výběr začala hrát až v dospělosti.

„Tvoříme teď špičkový tým. Máme jedno srdce, všichni odvádí skvělou práci, od obrany přes útočníky až k náhradníkům,“ říká brankář Saad Šíb, jeden z devítky hráčů, kteří zažili prohraný přípravný duel s Českem a teď i největší úspěch v historii katarského fotbalu.