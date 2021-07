Čechům ve čtvrtfinále už může pomoct záložník Darida. ‚Jsem stoprocentně připravený,‘ hlásí kapitán

Čeští fotbalisté budou moci do sobotního čtvrtfinále mistrovství Evropy proti Dánsku počítat i s uzdraveným kapitánem Vladimírem Daridou. Třicetiletý střední záložník, který chyběl v nedělním osmifinále proti Nizozemsku, už překonal potíže s nohou a na utkání v Baku je stoprocentně připravený. Baku (Ázerbajdžán) 15:57 2. července 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Kapitán českého fotbalového národního týmu Vladimír Darida | Foto: Maurizio Borsari/AFLO | Zdroj: Reuters

Darida se zranil minulý pátek na tréninku v Praze, kde měl tým během Eura základnu. Mužstvu chyběl při výhře 2:0 nad Nizozemskem v Budapešti. Ve středu už se ale na Strahově zapojil zpět do tréninku.

Na pořádnou šanci musel čekat dlouhé roky. Teď je Mandous s reprezentací ve čtvrtfinále Eura Číst článek

„Můžu s klidným svědomím říct, že jsem stoprocentně připravený na zápas. Absolvoval jsem včera celý trénink bez problémů, bez reakce,“ řekl Darida na on-line tiskové konferenci v Baku, kam se tým přesunul ve čtvrtek.

Zápasové pauzy se neobává. „Kondičně by to u mě neměl být žádný problém, protože těch utkání předtím bylo dost,“ uvedl Darida, který nastoupil v předchozích třech duelech ve skupině i ve dvou přípravných zápasech před šampionátem v základní sestavě.

Proti Nizozemsku ho v záloze úspěšně nahradil Antonín Barák. „Do zápasu jsem připraven naskočit od začátku. To, jestli to tak bude, nebo ne, to je asi otázka na trenéra,“ řekl záložník Herthy Berlín, který je s 75 reprezentačními starty nejzkušenějším hráčem v české nominaci.

„Vláďa už včera absolvoval celý trénink bez problémů, cítí se dobře. Uvidíme, jak Vláďa dotrénuje, jak se bude cítit. To určitě vezmeme v potaz,“ uvedl český trenér Jaroslav Šilhavý.

V pořádku už je i levý obránce Jan Bořil, který měl rovněž zdravotní problémy, ale proti Nizozemsku stejně nemohl hrát kvůli trestu za čtyři žluté karty. „V tuhle chvíli je všech 26 hráčů v nominaci připravených naskočit zítra do hry, což je potěšitelné,“ prohlásil Šilhavý.

Soupeř favoritem

Darida považuje soupeře za favorita. „Dánsko, ač to nezní jako Nizozemsko, Francie nebo Itálie, je velmi kvalitní soupeř. My si to uvědomujeme. Jsou desátí na světě. Nebereme to tak, že bychom my byli v roli favorita, ale chceme uspět. Narazí na sebe týmy, které hrají hodně týmově. V jejich týmu nejsou žádné hvězdičky, ale jsou tam hráči hrající ve vyspělých ligách a jsou velmi silní jako tým,“ řekl Darida.

Čeští fotbalisté se po 17 letech opět utkají s Dánskem ve čtvrtfinále Eura. Tehdy ho porazili jasně 3:0 Číst článek

Je zklamaný, že kvůli komplikované cestě do Baku nebude v hledišti tolik fanoušků jako při osmifinále s Nizozemskem v Budapešti. „Mrzí nás, že to nebude mít atmosféru jako ten předchozí zápas. Ale s tím nic nenaděláme. Musíme se o to víc koncentrovat na zápas a na to, o co tady jde, jak je to utkání důležité,“ řekl Darida.

Jeho tým může postupem do semifinále vyrovnat výsledek reprezentace z Eura v roce 2004 v Portugalsku. „Úplně konkrétně jsme se o tomhle nebavili. Ale samozřejmě všichni vnímáme, že je to velká šance uspět a dostat se takhle daleko. Všichni jsou nažhavení a chceme zápas zvládnout,“ dodal bývalý hráč Plzně.