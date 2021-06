Z náhradníka oporou. ‚Mohlo pomoct, že jsem toho na jaře tolik neodehrál,‘ říká o vzestupu formy Masopust

Ve Slavii se na jaře kolikrát nevešel do základní sestavy. V konkurenci Abdallaha Simy nebo Alexandra Baha to měl Lukáš Masopust složité. Jeho forma ale šla s blížícím se mistrovstvím Evropy nahoru. A nyní na šampionátu je rychlonohý záložník stabilním členem základní sestavy české reprezentace. Londýn 16:30 21. června 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Lukáš Masopust v zápase s Chorvatskem | Foto: Petr David Josek | Zdroj: Reuters

Není to žádný střelec z povolání. Gól v generálce na Euro proti Albánii byl pro Lukáše Masopusta teprve druhým v národním týmu. Někteří fotbaloví fanoušci mu vytýkají jeho občasnou zbrklost, nevýraznost, ale reprezentační záložník má zase jiné přednosti.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Na jaře se kolikrát nevešel do sestavy Slavie, teď je ale stabilním článkem reprezentace. Více se o Lukáši Masopustovi dozvíte z příspěvku Jana Suchana

„Je nesmírně poctivý, rychlý, pracovitý. Má to všechno v krvi,“ soudí pro Radiožurnál o Masopustovi bývalý fotbalový záložník Ladislav Vízek, kterého doplňuje historicky nejlepší střelec české reprezentace Jan Koller: „Je hráčem důležitých zápasů. On je třeba pět zápasů neviditelný, ale pak v tom důležitém dá gól nebo je platný. Trenér Jaroslav Šilhavý ví, proč ho v týmu má.“

Přitom od ledna až do půlky dubna se Masopust dostal do základní sestavy Slavie jen tehdy, když kouč Trpišovský nechával odpočívat své opory. Přednost dostávali Bah se Simou.

„Asi je dobře, že je ve Slavii taková konkurence, jaká je. Něco jsem neodehrál, ale naopak zase mohl něco natrénovat. To nevyzní hned, ale může to vygradovat až pár měsíců potom. Možná mi to mohlo pomoct,“ říká Lukáš Masopust o své současné formě.

Vzlety a turbulence mi nedělají dobře, říká Masopust. Čeští fotbalisté absolvovali pátý let v deseti dnech Číst článek

Pokud ji ještě trochu vylepší, mohl by si říct i o zahraniční angažmá – vždyť už loni v létě se o něj zajímaly kluby anglické Premier League.

Nad tím ale záložník české fotbalové reprezentace před soubojem s Anglií neuvažuje. „Vůbec ne. Jít do zápasu s tím něco si dokázat nebo se předvádět, by nebyla správná cesta. To by se mi akorát vymstilo. Prostě se budu snažit o to nejlepší, hrát svůj náročný fotbal a co se má stát, tak se stane,“ doplnil Masopust.

Třeba k tomu ale právě poslední utkání základní skupiny mistrovství Evropy pomůže. Proti domácí Anglii ho čeští fotbalisté odehrají ve Wembley v úterý od 21.00. V přímém přenosu ho odvysílají stanice Radiožurnál a Radiožurnál Sport, na serveru iROZHLAS.cz pak z duelu nabídneme ONLINE reportáž.