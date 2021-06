Je to jako sen, můj nejlepší zápas v životě, raduje se Holeš po ‚famózním‘ výkonu proti Nizozemsku

Není to tak dávno, co ve Slavii paběrkoval, zápasy trávil především na lavičce a starty v zápasech sbíral po minutách. Teď je ale všechno jinak, fotbalista Tomáš Holeš patří ke klíčovým hráčům národního týmu, kterému na Euru pomohl gólem k výhře nad Nizozemskem a postupu do čtvrtfinále turnaje. Budapešť 16:28 28. června 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Tomáš Holeš slaví gól do sítě Nizozemska | Foto: Bernadet Szabo | Zdroj: ČTK / AP

O takovém kariérním skoku se Tomáši Holešovi nejspíš ani nezdálo. Zatímco před rokem a půl ve Slavii kryl záda obránci Coufalovi, dnes patří mezi nejlepší české záložníky.

„Je to jako sen," vyprávěl po utkání s Nizozemskem český fotbalista Tomáš Holeš. Více v příspěvku Lukáše Michalíka

Trenér Pražanů Trpišovský přesunul Holeše do středu pole a ten z nové pozice začal střílet důležité góly. V lize zařídil výhru nad Spartou, v Evropské lize se trefil proti Arsenalu a naposledy v Budapešti skóroval v osmifinále Eura.

„Samozřejmě je to neskutečné. Je to jako sen. Pro mě je to určitě nejlepší zápas v životě, už jenom pro to, že je to Euro, český nároďák a k tomu ta spousta lidí, která nás přijela podpořit. Byl to skvělý zápas a hrozně jsem si ho užil,“ přiznal Radiožurnálu Tomáš Holeš, který k úspěšné hlavičce v utkání s Nizozemskem přidal ještě gólovou asistenci.

V 80. minutě se na útočné polovině prohnal kolem dvojice soupeřů a zpětnou přihrávkou vyzval ke skórování Patrika Schicka.

„Stal se mužem zápasu po právu. Nejen, že zastavoval útoky soupeře, ale také dal gól. A i když signalizoval na lavičku, že už má křeče, tak ještě podnikl ten dlouhý sprint, dostal se do pokutového území, přihrál Páťovi (Schickovi) na gól a pak šel po zásluze střídat. Famózní výkon,“ chválil Tomáše Holeše reprezentační kouč Jaroslav Šilhavý.

Další velký zápas čeká záložníka Slavie v sobotu 3. července, kdy si čeští fotbalisté zahrají v ázerbajdžánském Baku s Dánskem o postup do semifinále mistrovství Evropy.