Nevyužité šance a kvalita Anglie. ‚První poločas jsme ale odehráli dobře,‘ komentuje obránce Spáčil

Čeští fotbalisté do 21 let stejně jako před dvěma lety prohráli úvodní zápas mistrovství Evropy s Anglií, znovu o 2 góly, tentokrát v Dunajské Stredě 1:3. Národní tým inkasoval v utkání proti obhájcům titulu poprvé až krátce před přestávkou. Jakmile se svěřenci kouče Jana Suchopárka vyrovnali s počátečním tlakem soupeře, začali být i nebezpeční v ofenzivě, zejména pak po standardních situacích.

„Nebyli jsme úplně bez šancí. Ze standartek jsme měli tři nebo čtyři gólovky, které skákaly po brankové čáře, anebo je soupeř zblokoval. Z tohohle pohledu si myslím, že ten předvedený výkon byl efektivní, ale ne natolik, aby nám umožnil dát víc než jednu branku,“ komentoval šance v zápase trenér Jan Suchopárek.

Ve druhém poločase zužitkovali brejkovou situaci útočníci, asistující Václav Sejk a přesně hlavičkující Daniel Fila, který snížil na 1:2. Trenér české jedenadvacítky Suchopárek litoval hlavně promarněných příležitostí z volných přímých kopů nebo rohů ve druhé části prvního poločasu. Kromě Štěpána Chaloupka totiž nebezpečně pálil i Patrik Vydra.

Anglie v roli favorita

Že byli Češi Angličanům alespoň do přestávky vyrovnaným soupeřem, cítil i obránce Karel Spáčil. „První poločas jsme celkově odehráli fakt dobře, měli jsme tam nějaké pokusy na bránu, z toho i jednu tutovku. Je to škoda, ale Anglie prostě ukázala svou kvalitu. Je to to nejlepší v našem ročníku,“ dodal obránce.

Kvalitu Anglie ukázala hlavně po českém gólu, když ještě víc začala kontrolovat hru a znovu si vzala dvoubrankový náskok zpátky. Stalo se tak paradoxně po rohovém kopu, když na trefy záložníka Elliota a útočníka Rowea navázal stoper Cresswell. Češi tak na úvod mistrovství Evropy jedenadvacítek na Slovensku podlehli anglickým obhájcům titulu 1:3.

„My si z toho hlavně musíme vzít to pozitivní, vyzkoušeli jsme si, že se s těmi týmy dá hrát a ještě není nic rozhodnuto. Uděláme všechno pro to, abychom ze skupiny postoupili,“ věří obránce Spáčil.

K tomu, aby se fotbalová reprezentace do 21 let udržela v boji o play-off, bude potřebovat v neděli 15. června večer minimálně bodovat proti Německu, to totiž porazilo Slovinsko 3:0 a díky lepšímu skóre vede tabulku skupiny před Anglií.