‚Klíčový hráč, kterého jsme nedokázali eliminovat.‘ Taktika nefungovala, Woltemade řádil i proti Čechům

Fotbalová reprezentace do 21 let skončí na mistrovství Evropy na Slovensku ve skupině. Po Anglii totiž prohrála i s Německem, tentokrát 2:4. V německém útoku opět řádil útočník Nick Woltemade, který po hattricku v prvním zápase se Slovinci znovu nasbíral tři body, tentokrát za gól a dvě asistence. Dunajská Streda 7:37 16. června 2025

„Všichni jsme se snažili jít mu do těla, co nejvíc mu to znepříjemnit, byly tam na něj fauly, dařilo se mu všechno bohužel. Měli jsme na něj nějakou taktiku, chtěli jsme na něj hrát hodně jeden na jednoho, co nejmíň si ho předávat. Paradoxně z těch předávání na poslední chvíli on těžil,“ řekl obránce národního týmu Filip Prebsl, který Nicka Woltemadeho neubránil při německém gólu na 3:0.

„Souboje s ním bolí, jeho postava je neuvěřitelná. Na to, že může mít dva metry, tak i technicky je na tom hodně zdatně, takže poklona,“ uznal kvalitu útočníka Stuttgartu Prebsl a nebyl jediný.

Třeba kapitán Václav Sejk vidí Woltemadeho jako klíčového hráče celého turnaje. „Říkal jsem to klukům i po konci zápasu, že v mých očích, viděl jsem dost zápasů Eura a nechci předvídat, ale za mě to jsou jedni z největších favoritů. A myslím si, že je k tomu dovede právě Woltemade,“ prozradil útočník.

„Mají prostě hráče, který jim dělá nadstavbu a nějakých osmdesát procent branek. Je to klíčový hráč, kterého jsme neuhlídali a nedokázali jsme ho eliminovat, ale bylo vidět, že je úplně někde jinde,“ složil kompliment Woltemademu i kouč české jednadvacítky Jan Suchopárek.

Jeho svěřenci prohrávali s Německem už 0:4, pak ale dvěma rychlými góly dokázali závěr zápasu zdramatizovat. Proč se tedy favorizovaném soupeři nevyrovnali dřív?

„Kromě těch několika málo minut, tak jsme hráli příliš pasivně. Na některých hráčích bych řekl, že se projevila přílišná obava ze soupeře přílišný respekt. To jsme nechtěli,“ dodal trenér Suchopárek.

Národní tým po porážce 2:4 s Německem a bezbrankové remíze Anglie se Slovinskem přišel o možnost na postup do čtvrtfinále. S evropským šampionátem do 21 let se tak rozloučí ve středu večer, kdy v Dunajské Stredě nastoupí proti Slovincům.