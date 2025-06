Ostych a obava si to s nimi rozdat, vyjmenovává Horváth důvody selhání lvíčat proti Německu

Česká fotbalová reprezentace do 21 let po nedělní prohře s Německem 2:4 přišla o šanci kvalifikovat se do vyřazovací části turnaje na Slovensku. Proč Češi nenavázali na výkon ze zápasu s Anglií? Šlo se lépe připravit na Nicka Woltemadeho? A proč lvíčata dlouhodobě nezvládají postoupit ze skupiny? O tom mluvil expert Radiožurnálu Sport Pavel Horváth. Rozhovor Dunajská Streda 14:03 16. června 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Český obránce Martin Suchomel v souboji s německým kanonýrem Nickem Woltemadem na ME do 21 let | Foto: Václav Šálek | Zdroj: ČTK

Německo utkání kontrolovalo, navíc v 59. minutě vedlo už 4:0. Co bylo tím zásadním problémem ve hře českého týmu?

Trošku takový podvědomý strach. Němci jsou silní, musím říct, že hráli velmi dobře, ale naši kluci jim to hodně ulehčili. Byl tam takový ostych, obava si to s nimi rozdat. Byli jsme hodně zalezlí, spoustu míčů jsme poztráceli a mužstvo Německa, které je velmi silné, tohle dokonale využilo.

V německém útoku řádil útočník Nick Woltemade, který po hattricku v prvním zápase se Slovinci znovu pomohl ke třem gólům. Mohli se na něj Češi lépe nachystat?

Mohli, ale on je opravdu výjimečný. Je to dvoumetrový habán, který není úplně silný jako třeba Honza Koller, ale je opravdu šikovný. Umí zakončovat, umí připravovat šance, umí hrát zády k bráně, je i dostatečně rychlý. Je velmi těžké se na tohohle hráče připravit. Hlavně naneštěstí pro nás má kolem sebe velmi dobré spoluhráče. Je to důležitý článek německého týmu a naši s ním měli velké starosti.

Češi nepostoupili do vyřazovací fáze už na pátém evropském šampionátu po sobě. Dá se vůbec říct, co by se mělo změnit, aby se Česku začalo na velkých turnajích víc dařit?

Jednak si musíme uvědomit, že je dobře, že se na šampionát vůbec dostaneme, ale samozřejmě to srovnání potom není dobré. Je potřeba hrát těžké zápasy, nejen na reprezentační úrovni, ale i na klubové úrovni. Včera jsme hráli proti mužstvu, kde bylo v kádru šestnáct hráčů, kteří hrají první Bundesligu. To je velký rozdíl, u nás těch kluků takhle vysoko moc nemáme a ta kvalita je nižší než v Německu.