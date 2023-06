Táhneme za jeden provaz. Pro tým udělám úplně všechno, hlásí fotbalista Sejk po vítězství nad Němci

Čeští fotbalisté do 21 let zvládli těžký souboj s Německem. Po výhře 2:1 mají na mistrovství Evropy opravdu blízko k postupu do čtvrtfinále. Stačí jim remíza ze středečního utkání proti Izraeli. K výhře si Češi došli díky brankám Václava Sejka a Martina Vitíka. „Věděl jsem, že to musím trefit,“ řekl Radiožurnálu Sport právě autor prvního gólu Sejk. Batumi (Gruzie) 10:23 26. června 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Útočník Václav Sejk slaví první branku české fotbalové reprezentace do 21 let proti Německu | Foto: Twitter, Česká fotbalová reprezentace | Zdroj: Twitter - Česká fotbalová reprezentace

Díky čemu se podle vás vítězství podařilo?

Myslím si, že kvůli tomu, o čem jsme se bavili už před turnajem, tedy kvůli týmové práci a tomu, jak táhneme za jeden provaz.

Fotbalista Sejk po vítězství nad Německem: Pro tým udělám úplně všechno. Vyhrát se nám podařilo díky tomu, že táhneme za jeden provaz.

Po Anglii jsme si to vyříkali, že musíme všichni hrát za sebe zároveň. Asi to tu neuhrajeme individuální kvalitou, asi až na Vasila (Kušeje), že by to někdo z nás vzal a projel celé hřiště. Takže jsme to dnes všichni zatáhli za celý tým.

Mluvil jste o Vasilu Kušejovi, právě on vám přihrával na úvodní branku z 33. minuty. Co se vám honilo hlavou, když míč přilétl k vám a před vámi byla otevřená brána?

Nebudu lhát, ale samozřejmě jsem věděl, že to musím trefit. Ale to už bylo jednoduché. Vasil mi to nachystal jako na zlatém podnose a pro mě už to byla snadná práce. Byla to skvělá práce, ať už tím, jak jsme celý protiútok založili, tak tím, jak to Vasil uhrál a pak mi to předložil před prázdnou bránu.

Překvapilo vás, že Němci nezvládali tyhle vaše rychlé protiútoky? Nebo si myslíte, že to je opravdu něco, co vás na tomto šampionátu zdobí a ještě asi zdobit bude?

Myslím si, že na ty rychlé protiútoky máme postavený tým. Speciálně na Němce jsme se připravovali s tím, že tohle může fungovat, že takové zajištění tam úplně nemají, a dneska se to ukázalo. Neměli to při té první situaci a pak z toho pramenila branka na 1:0.

U21 | Když porazíte úřadující mistry pic.twitter.com/Om6ee6cbL8 — Česká fotbalová reprezentace (@ceskarepre_cz) June 26, 2023

V samotném závěru už jste skoro působil jako takový čtvrtý, pátý, šestý stoper. Jak moc jste si přál, aby to už co nejdříve skončilo?

Chci prostě vyhrávat, a když vedu 2:1, tak pro ten tým udělám úplně všechno. Kluky jsem tam hecoval.

Samozřejmě k tomu patřilo i to, abych se zatáhnul trochu dozadu a změnil svou roli v týmu. Ale každý na hřišti musí vzít tu roli, která je potřeba a já jsem vzal zrovna tuhle, že jsem se zatáhnul dozadu.