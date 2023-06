Klíčem k úspěchu mladých fotbalistů na mistrovství Evropy je silný realizační tým, říká Hoftych

Čeští fotbaloví reprezentanti do 21 let mohou poprvé od roku 2011 postoupit do čtvrtfinále mistrovství Evropy. V zápase proti Izraeli, který začíná v gruzínském Kutaisi v 18.00, musí uhrát alespoň bod. Poslechněte si, jak dosavadní působení českého týmu na turnaji hodnotí fotbalový trenér a sportovní manažer Pavel Hoftych. V rozhovoru pro Radiožurnál Sport prozradil i to, jaké zkušenosti má s útočníkem Vasilem Kušejem. Praha 11:01 28. června 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Pavel Hoftych spolupracoval v předchozí trenérské kariéře s několika hráči současného kádru fotbalové jednadvacítky | Zdroj: Profimedia

Jak hodnotíte dosavadní výkony českých fotbalistů na mistrovství Evropy do 21 let?

Němci sice říkali, že jsme nechtěli hrát fotbal, ale já tvrdím, že jsme hráli chytře. Trenérský tým v čele s Honzou Suchopárkem zvolil skvělou taktiku mezi aktivním napadáním a hloubokým defenzivním blokem. Oba dva zápasy skvěle zachytal brankář Jaroš, který dodal týmu klid. S Anglií nám to na body nestačilo, i když jsme tam měli hodně šancí, zato s Německem už jsme měli víc štěstí. Tým působí kompaktně a podle mě hrají velmi dobrý fotbal.

V případě, že český tým v závěrečném utkání základní skupiny uhraje alespoň bod proti Izraeli tak ve čtvrtfinále narazí na Gruzii. Není to pro mladé hráče zrádné, že nastoupí proti ne tak zvučným soupeřům?

Je to zrádné, navíc včera jsem viděl fotku stadionu v Kutaisi, který už nepůsobí tak hezkým dojmem. Izrael byl navíc pasován do role černého koně skupiny a náš tým je v očích veřejnosti a fanoušků už daleko, ale ještě nepřešel řeku. Je to o nastavení hlavy a rozhodně v zápase s Izraelem Čechy nefavorizuji, šance vidím padesát na padesát.

Klíčem k úspěchu jsou trenéři Jan Suchopárek, Michal Horňák a Petr Kouba, kteří mají plno zkušeností a věřím, že tým připraví dobře po taktické i mentální stránce. Realizační tým je to nejsilnější, co tam máme.

V kádru Mladé Boleslavi, kterou vedete, je i Vasil Kušej, kterého fanoušci už posílají do evropských velkoklubů. Jaký je to kluk v kabině?

Znám ho už z kategorie U14 a pochází ze stejného regionu jako já, takže znám celou jeho rodinu. Kuši přišel výborně připravený od trenéra Šustra z Prostějova, my jsme to jen doladili. Působí netypicky, je zdravě sebevědomý, na hřišti drzý, v kabině spíše tichý. Není to žádný extrovert, který by se někde předváděl. Od šestnácti let prošel akademií Dynama Drážďany, prošel i A-týmem ve druhé Bundeslize, takže toho má za sebou hodně.

Chytli jsme ho v ideální pozici, kdy byl relativně dole a začal se šplhat nahoru. Vsadili jsme na to, že mu může Mladá Boleslav sednout, a musím uznat, že jak působí na hřišti drzým až agresivním dojmem, tak v kabině působí klidně a naprosto se koncentruje na práci.

Na konci sezony jste Kušeje v Mladé Boleslavi šetřili, čož byl vstřícný krok vůči reprezentaci, ale zároveň i chytrost, že se může na turnaji zhodnotit?

Hodně komunikujeme s Honzou Suchopárkem a Kušej se do užší nominace dostal až v prosinci. Od doby, kdy u nás začal hrát pravidelně, tak jsem cítil, že se prosazuje i u Honzy v reprezentaci, protože věděl, že bude proti Anglii a Německu potřebovat brejkového hráče. Když se blížilo mistrovství Evropy, tak jsme tušili, že bude mít pozici v základní sestavě. Věděli jsme, že Kušej má problémy s nohou, podchytili jsme to včas a myslím si, že kdyby jsme ho nechali hrát i zápasy o umístění, tak dnes na mistrovství Evropy není. Možná nás to stálo nějaké body na konci ligy, ale teď je to plus jak pro Lvíčata, tak pro nás.

Když jste trénoval v Liberci, tak jste nasměroval správnou cestou Jana Kuchtu. Podobně se pod vaším vedením začalo dařit i Kušejovi, jak to děláte?

Rád pracuji s „lumpama“, protože si myslím, že ti hráči v sobě mají něco výjimečného. U Kuchty byla výhoda, že jsem ho znal z národního týmu, kde jsem spolupracoval s Pavlem Malurou, takže jsem znal jeho plusy a mínusy.

Vasila jsem znal z U14, věděl jsem co v něm je. Přiznám se, že jsem ale netušil, že to je taková raketa a expres. Dokázal do české ligy hodně rychle přinést to, že si získal respekt soupeřů. Loni jsme hráli rozestavení čtyři, pět, jedna, teď už to bylo spíše tři, čtyři a tři a jemu sedlo posunutí z křídelního prostoru do volné trojky nahoře, kde mohl hrát různé varianty útočníka. V národním týmu si to přesně sedlo a dokáže tam rotovat se Sejkem, Šulcem a Karabcem. Nevadí mi typ hráče jako je Kušej, protože pokud je tam přínos pro tým, tak jde o zlaté kluky.

Do zápasu proti Izraeli je potřeba dělat změny?

Myslím si, že trenér toho až tolik měnit nebude. Určitě se bude jednat maximálně o drobnosti směrem k soupeři, kde má silné a slabé stránky, ale nevěřím tomu, že by šel tým do pasivity a hrál na remízu. Určitě se bude střídat vysoké napadání s podskočením na vlastní polovinu. Aktivita nejde vydržet celý zápas, viděli jsme, že proti Německu to čeští hráči vydrželi do šedesáté minuty. Možná, že dnes budou mít naši větší držení míče, takže si hráči víc odpočinou. Jinak se český tým bude prezentovat podobnou hrou jako proti Anglii a Německu.

