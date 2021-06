Po bitvě je každý generál, také bych postavil nejsilnější sestavu, říká Holoubek k Bořilově trestu

Fotbalová reprezentace řeší před osmifinále mistrovství Evropy s Nizozemskem velký rébus. Trenér národního týmu Jaroslav Šilhavý zatím na šampionátu udělal jedinou změnu v základní sestavě, když po úvodním zápase se Skotskem místo Alexe Krále do středu zálohy nasadil Tomáše Holeše. Teď bude jistě nucen znovu sestavu obměnit, protože kvůli žlutým kartám nemůže nastoupit levý obránce Jan Bořil. Praha/Londýn 15:52 24. června 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jan Bořil (vpravo) v souboji s kapitánem Anglie Harrym Kanem | Foto: Matt Dunham | Zdroj: Reuters

„Samozřejmě jsme věděli, že Bořil hraje pod rizikem žluté karty,“ řekl asistent trenéra české reprezentace Jiří Chytrý.

Právě na trenérský štáb se po zápase s Anglií snesla kritika, Bořila měl kouč Jaroslav Šilhavý podle názorů fotbalové veřejnosti i některých expertů pošetřit. Slávistický kapitán hrál totiž spolu se svým klubovým kolegou Lukášem Masopustem pod hrozbou, že pokud dostane žlutou kartu, nebude moci nastoupit v dalším zápase. Což se v případě Bořila stalo.

Trenér David Holoubek, který českou reprezentaci vedl během Ligy národů v jednom zápase, se rozhodnutí Šilhavého zastává. „My to teď vnímáme z pohledu té důležité karty pro Bořila, ale myslím, že jsme hráli ve Wembley s obrovsky silným soupeřem a realizační tým se rozhodl, že tam chce mít nejsilnější možnou sestavu. Po bitvě je každý generál,“ popisuje pro iROZHLAS.cz kouč, který se na lavičku národního týmu dostal kvůli potížím s koronavirovou pandemií v září loňského roku.

„Nejsem součástí toho týmu, ale také bych do zápasu šel s nejsilnější možnou sestavou. Také bych chtěl porazit Anglii a skončit první ve skupině,“ přiznává Holoubek.

Náhrada za Bořila

Kdo tedy obránce na levém kraji české obrany nahradí? Variant je několik. Šilhavý může na Bořilův post dosadit Pavla Kadeřábka, Aleše Matějů nebo Michala Sadílka. První dva jmenovaní ale častěji hrají pravou nohou na druhé straně defenzivy. Mladý univerzál Sadílek zase nastoupil za A-tým do jediného zápasu.

Trenérský štáb ještě odpověď na velký otazník nenabídl. „Naše varianty vyplývají z nominace. Máme více alternativ. Tyhle možnosti budeme zvažovat a věřím, že si poradíme. Roli bude hrát soupeř i to, jak vnímáme hráče při tréninku a co si myslíme, že bude pro mužstvo nejlepší,“ popsal asistent Chytrý.

„Ten, kdo bude hrát, bude chtít tu šanci chytit za pačesy. Věřím, že ostatní kluci mu třeba na začátku pomohou. Ale myslím, že by to nebyl ani pro jednoho z nás problém. Já hrával zleva, pro mě to není nic nového. Náhrada za Honzu Bořila může být adekvátní. Uvidíme, kdo dostane šanci,“ řekl médiím jeden z adeptů na post v zahajovací sestavě Aleš Matějů.

„Máme hráče, který má odehráno spoustu sezon v bundeslize – Pavla Kadeřábka. Vladimír Coufal nebo Kadeřábek jsou hráči, kteří to mají přes nohu, což není úplně optimální, co se týče výstavby hry a vedení útoku. Další varianta je hrát na tři obránce. Máme dost možností, ale kdybychom se rozhodli mít čtyři obránce, tak bych nejvíc věřil Kadeřábkovi,“ preferuje Holoubek devětadvacetiletého hráče německého Hoffenheimu.

Případné nasazení Sadílka Holoubek nevylučuje. „Michala Sadílka řadím mezi velké hráče. On dlouhodobě prokazuje velkou výkonnost, byl v zahraničí a je to charakterově skvělý kluk. Z žádného soupeře nedostane strach a vybičuje ho to k maximálnímu výkonu,“ doplňuje o dvaadvacetiletém reprezentantovi trenér David Holoubek.