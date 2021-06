Očekávání jsou obrovská a Nizozemci se na zápas připraví, jak nejlépe mohou, říká fotbalista Černý

Fotbalista Václav Černý hraje fotbal v Nizozemsku od svých sedmnácti let. Třiadvacetiletý odchovanec Příbrami prošel akademií slavného Ajaxu Amsterdam, odkud zamířil do Utrechtu. Momentálně je ale na hostování v Twente. O tom, jaká je nálada v Nizozemsku před utkáním s českou fotbalovou reprezentací v osmifinále mistrovství Evropy, mluvil Černý ve vysílání Radiožurnálu. Praha/Amsterdam 10:59 24. června 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Fotbalista Václav Černý v dresu Twente. V tomto reprezentačním cyklu si český záložník zahrál i za reprezentaci | Foto: Pro Shots Photo Agency | Zdroj: Reuters

Jakým stylem hrají Nizozemci? Co o nich Češi mají vědět a na co se tedy připravit?

Hrají dvěma rozdílnými styly. Buďto je to na tři obránce vzadu, nebo klasická holandská škola v rozestavení 4-3-3 (čtyři obránci, tři záložníci, tři útočníci – pozn. red.). Od toho se to bude odvíjet, je na nich, jak se rozhodnou.

Osmifináloví soupeři na mistrovství Evropy jsou daní. Kdo hraje s kým a na koho mohou Češi narazit? Číst článek

Na které hráče si dát pozor?

Spíš jde o to, na koho ne. Jejich tým má obrovskou sílu. Mix mezi mladými a zkušenými hráči je skvělý. Já budu vždycky říkat, že ten nejlepší z nich je a bude Frenkie de Jong. Kvalitu vepředu mají, tam je Memphis Depay, vzadu dva fantastičtí obránci Stefan de Vrij a Matthijs de Ligt. Bude to těžký večer, ale samozřejmě se může stát úplně všechno.

Vy jste se záložníkem Barcelony Frenkiem de Jongem hrál v Ajaxu. Jste v kontaktu, mluvili jste spolu?

Od začátku Eura ne. Před mistrovstvím ano, ale on má teď svých starostí dost. Já se taky teď soustředím hlavně na sebe, takže tam nějaký kontakt aktuálně není.

Václav Černý Třiadvacetiletý reprezentant si letos v lednu přetrhnul vaz v koleni. Podobné zranění utrpěl už v roce 2017, kdy kvůli němu vynechal 11 měsíců. V mužské reprezentaci nastoupil Černý dosud dvakrát: v listopadu 2020 odehrál poločas v přátelském utkání s Německem a také poločas v Lize národů proti Slovensku, kdy asistoval u gólu Zdeňka Ondráška.

Jací jsou nizozemští fanoušci? Jak jsou spokojení s výsledky národního týmu na Euru? Před zápasy dokonce reprezentačnímu trenérovi Franku de Boerovi radili pomocí vzkazů za letadlem, jak má poskládat základní sestavu…

Musím říct, že se to teď víceméně uklidnilo, a to díky třem výhrám a relativně hladkému průběhu skupinové fáze. Očekávání jsou ale obrovská, protože jsou po dvou velkých turnajích, kam se nedostali, zase zpátky na šampionátu. Chtějí se nějakým způsobem ukázat, jak svým lidem, tak všem ostatním. Teď ta laťka bude ještě výš, než před turnajem.

Berou fanoušci postup přes Česko jako jasný? Jak vůbec českou reprezentaci vnímají?

Těžko říct. Média teď úplně nesleduji, jenom vím, že kluci samotní to vezmou jako samostatný zápas a připraví se na něj, jak nejlíp budou moct. Velkou část těch kluků znám a vím, že u nich to takhle funguje. Co z toho udělají média a lidi kolem nevím, ale samozřejmost to u hráčů a realizačního týmu nebude.

Fotbalistovi Černému skončila sezona. Má přetržený vaz v koleni, podobné zranění měl už v minulosti Číst článek

Vám končí hostování v Twente. Už víte, kde začnete přípravu na novou sezonu?

V posilovně. Léčím se ještě se zraněním kolene, a ještě potřebuji pár měsíců na to, abych se dostal zpátky na hřiště. Zbytek řešíme, kluby jsou v kontaktu o eventuálním přestupu z Utrechtu do Twente. Ale jak říkám, já mám teď starost především s kolenem a to ostatní se určitě vyřeší.