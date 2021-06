‚Nemůžeme se pořád ohlížet na Schicka.‘ Bývalý reprezentant Fukal chce branky i od dalších Čechů

Čeští fotbalisté budou bojovat o postup do čtvrtfinále evropského šampionátu. V 18 hodin nastoupí na stadionu v Budapešti proti Nizozemsku. „Nemůžeme se pořád ohlížet na Schicka, že nám to rozhodne. Teď je to velice důležité, ostatní se musí koncentrovat na to, aby týmu pomohli,“ řekl Radiožurnálu k postupovým šancím Čechů bývalý reprezentant a účastník Eura 2000 Milan Fukal. Praha/Budapešť 12:25 27. června 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Bývalý fotbalista Milan Fukal | Foto: Ondřej Littera, MAFRA | Zdroj: Profimedia

Český tým kvůli technickým problémům letadla odletěl do Budapešti později a v Maďarsku tak ani netrénoval. Může to hráče v utkání ovlivnit?

Celé mistrovství Evropy je v tomto velice specifické. Týmy často cestují na zápasy. Ze sta procent to je tak, že den před utkáním jsou komplikace veřejně známé. Určité ovlivnění tam může být, ale všichni jsou profesionálové. Myslím, že ta koncentrace na utkání by snad neměla být problémem jen kvůli tomu, že letěli o trochu později.

Poslední trénink kvůli zranění vynechal kapitán Vladimír Darida. Byla by jeho případná absence pro tým velkou ztrátou?

Určitě. Po absenci Jana Bořila by se řešil další post. Darida je základním pilířem a kapitánem národního týmu.

Kdo by v reprezentační záloze mohl Daridu nahradit?

Jména jsou známá. Můžeme použít Alexe Krále, Antonína Baráka. Varianty mají trenéři v hlavě.

Utkání v Budapešti se bude hrát před zhruba 60 tisícovou kulisou. Může to výkon hráčů ovlivnit?

Fotbalisté hrají pro diváky. Ať hrají kdekoliv, tak je atmosféra důležitá. Myslím, že bez ohledu na soupeře se reprezentanté na takový zápas těší, když bude po dlouhé době plný stadion. Je to pro ně motivace navíc.

Zápas kvůli karetnímu trestu zmešká už zmiňovaný obránce Jan Bořil. Kdo by ho měl zastoupit?

Zmiňují se dvě varianty, a to Aleš Matějů nebo Pavel Kadeřábek. Jsou to hráči, kteří by hráli takzvaně přes nohu, jakožto praváci na levé straně. Fotbal už ale hrají několik let, hráli těžké zápasy, neměl by to být problém. Navíc pokud někdo může hrát osmifinále evropského šampionátu na jakémkoliv postu, tak se neřeší, jestli se tam hodí. Zkrátka ten člověk jde na plac a odvede co nejlepší výkon.

Všechny tři české góly na turnaji dal zatím útočník Patrik Schick. Bude klíčové, aby se prosadili i další hráči?

To říkám celý šampionát. Moc se spoléháme na Patrika. Fanoušci ho samozřejmě vzývají, ale já myslím, že se v těchto zápasech ukáže, kdo má podobnou kvalitu na to, aby dal také gól. Ať už obránci při standardních situacích, nebo záložníci takzvaně z druhé vlny.

Nemůžeme se pořád ohlížet na Patrika, že nám to rozhodne. Teď je to velice důležité, ostatní se musí koncentrovat na to, aby týmu pomohli.