Osmifináloví soupeři na mistrovství Evropy jsou daní. Kdo hraje s kým a na koho mohou Češi narazit?

Osmifinálová utkání se odehrají na sedmi různých stadionech, londýnské Wembley totiž hostí hned dva zápasy. Výhoda domácího utkání zůstává pouze Angličanům, kteří právě v Londýně nastoupí v úterý 29. června do duelu s Německem.

Portugalci vydřeli s Francií postupový bod. Ronaldo proměnil dvě penalty a vyrovnal historický rekord Číst článek

První čtvrtfinalisty bude fotbalová veřejnost znát v sobotu 26. června, kde nejprve Wales vyzve v nizozemském Amsterdamu Dánsko, pak dojde na londýnský souboj Itálie s Rakouskem.

O den později se vedle duelu Česko - Nizozemsko v Budapešti hraje také zápas Belgie s obhájci titulu z Portugalska, kteří ve středu do posledních chvil neměli jistotu postupu ze skupiny. Utkání se uskuteční v Seville ve Španělsku.

Právě Španělé se střetnou v pondělí 28. června v dánské Kodani s Chorvaty, se kterými se Češi utkali ve skupině. Večer pak úřadující mistři světa z Francie vyzvou Švýcarsko a to na stadionu v rumunské Bukurešti.

Závěrečný osmifinálový den je na programu v úterý 29. června. Už zmiňovaná Anglie potká Německo. Poslední duel pak patří vítězi skupiny E Švédsku, které se v Glasgow ve Skotsku střetne s Ukrajinou.

Český zápas

Svěřenci trenéra Jaroslava Šilhavého mohou mít proti Nizozemsku, které bylo se třemi výhrami suverénem skupiny C, vidinu solidní fanouškovské podpory. Poprvé na turnaji totiž mají fanoušci z Česka reálnou šanci povzbudit národní tým přímo na stadionu. V Budapešti může být jako v jediném z 11 pořadatelských měst při zápasech Eura zaplněn stadion ze 100 procent.

Výsledky skupin (postupující tučně): Skupina A: Itálie , Wales , Švýcarsko , Turecko

, , , Turecko Skupina B: Belgie , Dánsko , Finsko, Rusko

, , Finsko, Rusko Skupina C: Nizozemsko , Rakousko , Ukrajina , Sev. Makedonie

, , , Sev. Makedonie Skupina D: Anglie , Chorvatsko , Česko , Skotsko

, , , Skotsko Skupina E: Švédsko , Španělsko , Polsko, Slovensko

, , Polsko, Slovensko Skupina F: Francie, Německo, Portugalsko, Maďarsko

Kapacita Puskás Arény je přes 60 tisíc míst. Na dva dosavadní duely, ve kterých nastoupila domácí reprezentace proti Portugalcům a Francouzům, dorazilo v obou případech téměř 56 tisíc fanoušků. Při závěrečném zápase skupiny mezi Portugalskem a Francií pak byla návštěva jen zhruba o tisícovku menší.

Při návštěvě Maďarska není vyžadována karanténa, na rozdíl třeba od Skotska, kde sehrála česká reprezentace úvodní dva duely. Lidé, kteří cestují pozemní cestou ze Slovenska, Rakouska, Chorvatska, Slovinska, Srbska nebo Rumunska, mohou vstoupit na území Maďarska bez omezení.

Divák, který dorazí na mistrovství Evropy do Budapešti letecky, musí předložit vstupenku a negativní PCR test na covid-19 s potvrzením v angličtině nebo maďarštině ne starší tří dnů. Ke vstupu na stadion i děti do 18 let potřebují negativní PCR test.

A jaký je plán po osmifinálových zápasech? Čtvrtfinále jsou na programu 2. a 3. července v Mnichově, Petrohradě, Římě a Baku. Právě ázerbájdžánská metropole bude hostit utkání, do kterého se mohou probojovat Češi. Ti v případě postupu přes „Oranjes“ narazí na lepšího z dvojice Wales - Dánsko.