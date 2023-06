Čeští mladíci na úvod mistrovství Evropy podlehli fotbalistům Anglie. V neděli vyzvou Německo

Ve středu 21. června odstartovalo v Gruzii a Rumunsku fotbalové mistrovství Evropy hráčů do 21 let. Na šampionátu se představí i český výběr, který ve skupině postupně narazí na Anglii, Německo a Izrael. Na turnaj odcestoval i reportér Petr Mathauser, díky kterému uslyšíte všechny zápasy českého týmu v přímém přenosu, stejně tak jako zajímavé rozhovory a zákulisní informace. Tak laďte Radiožurnál Sport během celého šampionátu. Batumi (Gruzie) 11:09 25. června 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Český reprezentant Václav Sejk (vpravo) v souboji o míč | Zdroj: Profimedia

Šampionát slouží i jako kvalifikace na letní olympiádu 2024 v Paříži. Postup si zajistí všichni semifinalisté s výjimkou Francie, která olympijské hry pořádá, a Anglie. Svěřenci trenéra Jana Suchopárka zápasy základní skupiny odehrají v Batumi a Kutaisi.

Kouč Jan Suchopárek odůvodnil absenci Davida Juráska a jiných hráčů tím, že z A týmu už je cesta do mládežnické kategorie uzavřena. Tím se ale všechny ostatní týmy na Euru neřídily a na soupisku zařadily osvědčená jména.

Zápasy českého týmu:

Čtvrtek 22. června, Česko - Anglie 0:2

Čeští fotbalisté do 21 let vstoupili do mistrovství Evropy v gruzínském Batumi prohrou 0:2 s Anglií. Krátce po změně stran rozhodl Jacob Ramsey, pojistku přidal v nastavení střídající Emile Smith Rowe.

Neděle 25. června, 18.00: Česko - Německo

Středa 28. června, 18.00: Izrael - Česko

U21 | Nejzkušenější hráč lvíčat věří v postup ze základní skupiny evropského šampionátu pic.twitter.com/SXIzKpvt6j — Česká fotbalová reprezentace (@ceskarepre_cz) June 20, 2023