Lvíčata čeká odveta baráže o Euro. ‚V prvním zápase jsme byli lepší ale pasivní,‘ říká Suchopárek

V úterý v 18 hodin začne na stadionu, kde hraje své ligové zápasy českobudějovické Dynamo, důležité utkání, které může českou fotbalovou reprezentaci do 21 let posunout na mistrovství Evropy. Český tým si z Islandu přivezl vítězství 2:1 a získal tak v baráži dílčí výhodu. České Budějovice 11:22 27. září 2022

Jelikož už neplatí pravidlo, které zvýhodňovalo vstřelený gól na soupeřově hřišti, je stav dvojzápasu mezi Českou republikou a Islandem prakticky 1:0. Filip Kaloč, který se na islandskou umělou trávu dostal až v 81. minutě, nerad slyší od fanoušků, že už je tým po výhře na Islandu blízko postupu.

Poslechněte si Filipa Kaloče a trenéra Jana Suchopárka před rozhodujícím zápasem o postup na Euro

„Jsme teprve v půlce, takže to tak nebereme. Připravujeme se stejně jako na první zápas a taky k tomu chceme stejně přistoupit,“ prozradil pro Radiožurnál.

V utkání se s největší pravděpodobností objeví šikovná vycházející hvězda Islandu Hlynson. Nejen proto předpokládá Kaloč, že zápas na Střeleckém ostrově bude mít jiné tempo i jiný obraz než první utkání.

„Chyběli jim dva hráči, kteří byli vykartovaní, takže to trochu jiné být může. Ale myslím, že to opět bude hlavně o nás. Půjde o to, jak k zápasu přistoupíme.“

Fotbalová jednadvacítka vykročila za postupem na Euro, v prvním utkání baráže porazila Island 2:1 Číst článek

Island dostal v úvodním barážovém utkání porpvé za celou kvalifikaci víc než jeden gól. Filip Kaloč přidal ještě jednu premiéru. „Na Islandu to bylo první zápas, ve kterém jsme prohrávali a otočili jsme ho. To se nám v kvalifikaci ještě nepovedlo. Jsme rádi, že to přišlo zrovna teď.“

Český tým v Budějovicích zvítězil ve čtyřech z pěti zápasů. Trenér Jan Suchopárek by si přál, aby jeho tým nemusel tentokrát skóre otáčet. Ví, co jeho hráči v první duelu nedělali dobře.

Hráli jsme moc pasivně. Až na posledních 10 minut jsme byli lepším týmem, ale potom přišla z naší strany ustrašenost. Měli jsme štěstí, že soupeř nevyrovnal. To nesmíme v tomhle utkání připustit, uvedl trenér Jan Suchopárek.

Důležité utkání začíná v 18 hodin. Reportážní vstupy nabídne Radiožurnál a Radiožurnál Sport.