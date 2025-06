ŽIVĚ: Čeští fotbalisté hrají na Euru do 21 let s Anglií 0:0, Radiožurnál Sport vysílá přímý přenos

Čeští fotbalisté do 21 let vstoupí do mistrovství Evropy utkáním proti obhájcům titulu z Anglie. Svěřenci trenéra Jana Suchopárka vyzvou v úvodním zápase stejného soupeře jako před dvěma lety na šampionátu v Gruzii, kde mu podlehli 0:2. Duel v Dunajské Stredě má výkop v 21.00, stejně jako přímý přenos stanice Radiožurnál Sport.

