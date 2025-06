Kdo nastoupí proti Německu s číslem deset? ‚Daněk i Karabec mohou hrát spolu,‘ říká Horváth

Čeští fotbalisté se připravují na druhý zápas mistrovství Evropy hráčů do 21 let. Po porážce s Anglií nastoupí v neděli 15. června večer v Dunajské Stredě proti Německu. Pokud nezmění rozestavení, bude muset trenér Jan Suchopárek nejspíš ukázat opět jen na jednoho z dvojice Adam Karabec a Kryštof Daněk. Dunajská Streda 9:20 14. června 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Adam Karabec v zápase s Anglií | Zdroj: ČTK / imago sportfotodienst, Profimedia

„Momentálně mám tu pozici stejnou s Karou (Adam Karabec), takže samozřejmě s námi trenér mluvil. Stejně tak to bylo s Belgií, kdy hrál Kara, teď jsem hrál já. Je to trenérovo rozhodnutí a záleží, jak to zrovna cítí,“ říká Kryštof Daněk.

Zároveň tak připomíná, že v baráži o mistrovství Evropy jedenadvacítek proti Belgii dostal přednost v základní sestavě Adam Karabec. V prvním utkání šampionátu na Slovensku s Anglií ale nastoupil on.

„Rozhodli jsme se pro Daňka. Myslím si, že jsme úplně špatně neudělali,“ říká trenér Jan Suchopárek. Realizačnímu týmu v čele se Suchopárkem se Daněk odvděčil zejména při útočných standardkách, které svou šikovnou levačkou zahrával kvalitně a i díky němu se Štěpán Chaloupek nebo Karel Spáčil dostali do nebezpečných šancí.

Jak na Němce?

„Máme tam vzadu dobré kluky, kteří do toho umí dobře naběhnout. Třeba Spáča (Karel Spáčil) i Chali (Štěpán Chaloupek) si to umí najít. Teď je musíme využít v dalším zápase proti Německu,“ řekl Kryštof Daněk, který strávil jarní část minulé sezony v rakouském Linci.

Stejně jako on odešel na hostování ze Sparty taky Adam Karabec. Už loni v létě zamířil do druholigového Hamburku a třemi góly a šesti asistencemi mu pomohl k návratu mezi německou elitu.

„Pro ten tým jsem byl důležitý, takže zodpovědnost tam prostě byla. Myslím si, že tohle mě posunulo nejvíc. Trenér věděl, že v těch zápasech na mě může vsadit a já jsem to nějakým stylem splácel,“ doplnil Karabec. Ten by po úspěšném roce v Hamburku mohl mít proti Němcům velkou motivaci. Daněk na druhou stranu proti Angličanům nezklamal.

‚Potřeba reagovat na herní styl‘

„V dnešním fotbale se už ta klasická desítka moc neobjevuje. Myslím si, že oba hráči, Daněk i Karabec, mohou v podstatě hrát, jenom je potřeba trošku reagovat na to, jaký Honza Suchopárek s jeho realizačním týmem zvolí herní styl. Podle toho tam pak nasadit hráče,“ předpovídá, kdo by měl nastoupit v zápase proti Německu, expert Radiožurnálu Sport Pavel Horváth.

Jestli v utkání s Německem začne na pozici desítky Karabec nebo Daněk, nebo nakonec kouč Suchopárek najde prostor pro oba, se dozvíme až v neděli 15. června večer. Utkání mistrovství Evropy na Slovensku začne v Dunajské Stredě ve 21 hodin.