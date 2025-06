Češi zaujali atmosférou během Eura do 21 let. ‚Snaha zapojit aktivní fanoušky,‘ popisuje koordinátor

Čeští fanoušci vytvořili fotbalovým reprezentantům do 21 na mistrovství Evropy na Slovensku domácí atmosféru hned v prvním zápase proti Anglii. I když se svěřencům trenéra Jana Suchopárka utkání výsledkově nepovedlo, v hledišti stadionu v Dunajské Stredě to znát nebylo. Dunajská Streda 20:11 13. června 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Čeští fanoušci během zápasu s Anglií na Euru do 21 let | Foto: Václav Šálek | Zdroj: Profimedia

„Pro mě osobně to byl jeden z nejlepších zážitků, které mám reprezentací spojené. Bylo to mnohem lepší než klasické Euro,“ přiznává Vladimír Pavlík, reprezentační SLO - tedy koordinátor pro fanoušky, tzv. Support Liason Officer.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si reportáž Radiožurnálu Sport o fanouškovských aktivitách, které podporují české fotbalisty během mistrovství Evropy do 21 let

„Znovu se ukazuje, že snaha zapojit aktivní fanoušky na zápasy českých fotbalových reprezentací funguje a posouvá se to,“ popisuje Pavlík.

Právě propojování aktivních fanoušků národního týmu je hlavní činností Vladimíra Pavlíka. Ale zdaleka to není jeho jediná funkce.

„Já vždy říkám, že jsem emoční polštářek mezi jádrem fanoušků a okolním světem. Ať je to asociace, bezpečnostní složky nebo místní úřady. Jsem takový moderátor a prostředník mezi všemi světy a fanoušky,“ upřesňuje náplň své práce Pavlík.

Komunikaci s bezpečnostními složkami uplatňuje Pavlík primárně při organizování fanouškovských pochodů městem. Čeští příznivci ho na evropském šampionátu jednadvacítek uspořádali v Dunajské Stredě už před soubojem národního týmu s Anglií.

Odhadem tisíc českých fanoušků míří společně na stadion. Good job, @FanatismusCesko! pic.twitter.com/2Zh79QK8LO — Michal Kvasnica (@MichalKvasnica) June 12, 2025

A minimálně ještě další dva mají před sebou - v neděli před utkáním s Německem a ve středu před duelem se Slovinskem. Oba duely bude vysílat Radiožurnál Sport v přímém přenose.

„Pokud je zápas od 21 hodin, tak náš sraz začíná okolo patnácté hodiny před kulturním střediskem v Dunajské Stredě. Je tam nachystáno dost zábavy nebo občerstvení. V 18.30, se začínáme více shromažďovat. A poté vycházíme pochodem směr na stadion,“ láká další fanoušky k pochodu Pavlík.

‚Neexistuje žádné bezpečné použití pyrotechniky.‘ Policie jednala se zástupci fotbalových klubů Číst článek

Spolupráce aktivních skupin

Nové chorály a hlasitý kotel na Euru jednadvacítek dali dohromady dvě fanouškovské skupiny - Fanatismus Česko a Vlajkonoši.

„Vlajkonoši dlouhodobě podporovali českou reprezentaci do 21 let a byli složení z několika aktivních skupin. Fanatismus Česko chtěli navázat na aktivitu, kterou Vlajkonoši předváděli a přenést to i na zápasy reprezentačního A-týmu. Tak došlo k takovému unikátnímu projektu, kdy se naše skupiny vlastně propojily,“ vysvětlil reprezentační SLO Vladimír Pavlík, který stejnou funkci vykonává i u pražských Bohemians.