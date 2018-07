Mezinárodní unie fotbalistů si stěžuje na krátké dovolené pro účastníky mistrovství světa

Mezinárodní unii fotbalových hráčů FIFPro se nelíbí, že fotbalisté, kteří se zúčastnili mistrovství světa v Rusku, měli příliš krátké dovolené. Minimálně 15 hráčů ve svých klubech zasáhlo do hry ani ne čtyři týdny po návratu z Ruska, což je porušení požadavků FIFPro, neboť ta vyžaduje právě čtyřtýdenní pauzu mezi sezonami. Curych 17:42 30. července 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Luka Modrić po finále mistrovství světa. | Foto: Michael Dalder | Zdroj: Reuters

„Hráči se dostávají pod velký tlak, jsou chyceni mezi potřebami svých klubů a vlastními potřebami. FIFPro chápe finanční důsledky Ligy mistrů a Evropské ligy pro kluby, ale v důsledku přetížení termínové listiny je v ohrožení zdraví hráčů,“ upozorňuje unie na problém s tím, že předkola evropských pohárů začínají ještě v době konání šampionátu, který probíhal od 14. června do 15. července.

Islanďan Arnor Traustason ještě 26. června hrál na mistrovství proti Chorvatsku, 10. července už ale nastoupil za Malmö v předkole Ligy mistrů proti kosovské Dritě. Srbové Nemanja Radonjič a Milan Rodič zase hráli 11. července za Crvenou zvezdu Bělehrad, jejich krajan Vladimir Stojkovič o den později za Partizan Bělehrad. Šampionát pro ně přitom skončil 27. června.

Přípravu na novou sezonu to ale komplikuje i velkoklubům, které sice zatím soutěžní zápasy nemají, ale jezdí na prestižní turné po světě, kde chtějí představit své největší hvězdy a zároveň se sehrávat. Jenže účastníky mistrovství světa nemají k dispozici.

Nedávno si na to postěžoval například kouč Manchesteru United José Mourinho, který by například podle požadavku FIFPro mohl využít francouzského mistra světa Paula Pogbu až 12. srpna. Tedy dva dny po zahajovacím utkání sezony anglické ligy s Leicesterem.