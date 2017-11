Semkli se, ale věděli, že něco nefunguje, říká k barážové porážce Itálie Zdeněk Grygera

Fotbalisté Itálie nezvládli baráž se Švédskem a po šedesáti letech budou chybět na světovém šampionátu. Zápas sledoval i bývalý obránce Juventusu Zdeněk Grygera, který v rozhovoru pro Radiožurnál řekl, že Italové vnímají problémy domácího fotbalu už delší dobu. Praha 12:55 14. listopadu 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Italští fotbalisté po historickém neúspěchu, právě ztratili baráž o MS | Foto: Max Rossi | Zdroj: Reuters

Když jste slyšel pláč gólmana Buffona, zažil jste ho někdy podobně zklamaného?

Všechno jsem to včera viděl živě, protože jsem to sledoval na italské televizi, viděl jsem i tiskovou konferenci hráčů i rozhovor Gigiho Buffona. To zklamání je velké, on i Andrea Barzagli řekli, že největší během kariéry. U Gigiho je to specifické, protože chtěl končit na MS v Rusku.

Za to, co všechno zažil a dokázal pro italský nároďák, nechtěl končit takhle. Pro něj je to velmi smutné, ale je to fakt.

Je to vyřazení souhra náhod, nebo za tím vidíte hlubší důvody? Zažívá italský fotbal krizi?

Hodně expertů se už včera shodlo, že to nebylo jen o dvou zápasech baráže, ale že problém je dlouhodobější. Za posledních šest let výsledky národního týmu nebyly nijak oslnivé, tohle jen deklarovalo ten neúspěch.

Ale na všem negativním se má hledat něco pozitivního, takže toho asi budou muset hodně změnit. Celkově pozměnit strukturu italského fotbalu a nadechnout se k lepším výsledkům.

Italové patří mezi nejvášnivější fanoušky. Dovedete si představit jejich reakci? Co se teď v zemi děje?

Dění jsem sledoval už během posledních dvou zápasů. Celá italská veřejnost se strašně semkla. Lidé věděli, že určitý problém je, ale že se pokusí zápas zvládnout, dostat se na MS a pak to řešit dál. Ale to se nepovedlo a myslím, že většina lidí to bere jako zklamání a zároveň určitou realitu. Cítili, že něco nefunguje. Za dva zápasy Itálie nebyla schopná dát gól Švédsku, tak je něco špatně.

Může to mít vliv i na samotné hráče? Mohou čelit třeba nenávistným projevům?

To si nemyslím. Byli tam hráči jako Buffon, Barzagli, Chiellini, kteří byli i na MS 2006. Lidi je brali s velkým respektem a dalo by se říct, že si vážili, že stále reprezentují. Ale teď přijde moment, kdy končí a bude se tvořit nová kostra týmu. Nebude to jednoduché, protože osobností, jako je Buffon, v italském nároďáku moc není.

Může mít neúčast Itálie na mistrovství světa dopad i pro samotný turnaj v Rusku?

Ano, den před zápasem jsem četl, že neúčast Itálie je velká ztráta i pro šampionát a FIFA. Itálie je vítěz MS 2006 a pravidelný účastník. Marketing, sledovanost, tomu všemu MS bez Itálie uškodí.

