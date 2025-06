Začíná mistrovství světa klubů. Nejvíce týmů je z Evropy, Oceánii reprezentuje jen Auckland City

Některým fotbalistům kvůli reprezentačním povinnostem skončila sezona teprve před pár dny, jiným už zase naopak startuje příprava na tu další. A někteří hráči jsou prakticky bez dovolené, protože už je čekají první soutěžní zápasy. V noci na zítra totiž začíná ve Spojených státech amerických mistrovství světa klubů. Praha / Miami 13:30 14. června 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Trénink fotbalistů egyptského klubu Al-Ahly SC | Zdroj: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia, ČTK

„Fotbal sjednocuje svět od roku 1930 díky mistrovství světa. Ale co nám chybělo, je něco pro kluby, kde by se rozhodlo o tom, kdo je nejlepší. Teď už máme Mistrovství světa klubů,“ prohlásil prezident Mezinárodní fotbalové federace (FIFA) Gianni Infantino před losem premiérového ročníku nového formátu Mistrovství světa klubů.

Soutěž pro 32 týmů ze šesti kontinentů nabídne v následujícím měsíci celkem 63 zápasů.

Mistrovství světa klubu se má novým formátem přiblížit velkým turnajům reprezentačních výběrů, proto počet týmů narostl z dosavadních šesti nebo sedmi na 32. Na odměnách se bude rozdělovat mezi jednotlivé kluby celkem miliarda dolarů.

„Naším cílem je získat všechny trofeje, vyhrát všechno. První vítěz se zapíše do historie soutěže i do historie fotbalu,“ tvrdí na webu Mezinárodní fotbalové federace brazilský obránce Marquinhos, který s Paris Saint-Geramin před dvěma týdny oslavil premiérový triumf v Lize mistrů.

Nejvíce týmů z Evropy

Ani další předchozí vítězové prestižní soutěže jako Real Madrid nebo Manchester City nebudou na Mistrovství světa klubů chybět. Evropa má na turnaji největší zastoupení, hned 12 týmů. Naopak jen jediný klub bude reprezentovat Oceánii, novozélandský Auckland City.

„Je to ohromná výzva. Jsme amatéři, od devíti do pěti pracujeme, až pak se třikrát nebo čtyřikrát týdně scházíme. Pro hodně hráčů je to velká oběť, mají děti a nevidí je tak často, protože odchází ráno a domů se vrací až v deset hodin večer. Je to ale oběť, kterou podstupujeme, abychom ve fotbale něčeho dosáhli. Je to pro nás čest, že jsme součástí Mistrovství světa klubů,“ prohlásil v rozhovoru pro oficiálního vysílatele turnaje DAZN útočník Auckland City Ryan De Vries.

Mistrovství světa klubů odstartuje dvě hodiny po půlnoci, tedy 15. června duelem mezi domácím Interem Miami a egyptským Al Ahli. Nový šampion bude znám 13. července.

