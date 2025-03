Souček chce proti Gibraltaru zlepšit tvorbu šancí a koncovku. Trenér Hašek připustil změny v sestavě

Čeští fotbalisté mají před sebou druhý zápas kvalifikace o postup na mistrovství světa. Po těsné výhře 2:1 s Faerskými Ostrovy nastoupí večer v portugalském Faru proti domácímu Gibraltaru. V souboji s outsiderem se od národního týmu čeká jasná výhra. Faro (Portugalsko) 12:44 25. března 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Čeští fotbalisté slaví gól proti Faerským ostrovům | Foto: Vít Šimánek | Zdroj: ČTK

S výjimkou obránce Tomáše Holeše, který vinou zranění do Portugalska vůbec neodletěl, se předzápasového tréninku na stadionu pro více než třicet tisíc diváků zúčastnili všichni čeští hráči z nominace. Národní tým sice v sobotu úvod kvalifikace výsledkově zvládl, herně ale rozhodně nepřesvědčil. K lepšímu výkonu ve venkovním duelu s Gibraltarem by mohly pomoct i změny v sestavě.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si, co před zápasem s Gibraltarem říká trenér fotbalové reprezentace Ivan Hašek a kapitán Tomáš Souček

„Je to i typologicky jiný soupeř. Gibraltar nebude hrát úplně v tom zadním bloku v deseti lidech. Takže se může stát, že tam změna může být,“ připustil reprezentační kouč Ivan Hašek.

Národní tým čeká po třech dnech další zápas s jasným outsiderem. Pravděpodobně budou Češi většinu zápasu dobývat soupeřovu obranu, v porovnání s duelem s Faeřany se ale podle kapitána Tomáše Součka musí zlepšit.

„Věříme, že budeme víc držet balon na kopačkách, že si budeme vytvářet šance a určitě chceme být úspěšní v koncovce. Že když budeme mít první dvě, tři šance, dáme hned góly. Tak bychom se chtěli prezentovat,“ řekl záložník West Hamu United.

Reprezentace Gibraltaru je v žebříčku Mezinárodní fotbalové federace FIFA třetím nejhorším výběrem v Evropě. V kvalifikaci mistrovství světa může hrát důležitou roli i skóre, a tak se nabízí, aby se Češi pokusili v Portugalsku vyhrát co nejvyšším rozdílem.





Další kvalifikační utkání o MS 2026 dnes rozehrajeme ve 20:45 proti Gibraltaru. Přímý přenos můžete sledovat na @sportCT pic.twitter.com/dPVMD1NMWU — Česká fotbalová reprezentace (@ceskarepre_cz) March 25, 2025 /center>

„My si zaprvé musíme nejdříve vážit bodu. Jestliže byl Gibraltar schopný remizovat s Walesem, tak to určitě není tak, že tady budeme říkat, že si budeme nahánět skóre, protože to tak není. Musíme nejdřív získat tři body, to je pro nás priorita. Tyhle zápasy jsou náročné v tom, že vy musíte,“ dodává trenér národního týmu Hašek.

Utkání českých fotbalistů v Portugalsku proti Gibraltaru začne ve 20.45, stejně jako přímý přenos na stanici Radiožurnál Sport.