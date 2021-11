Vítězové a poražení kvalifikace mistrovství světa: švýcarská radost, skotská naděje a zklamaní Italové

Evropská část kvalifikace mistrovství světa ve fotbale je u konce, tedy alespoň její základní část. Jisté je, že Evropu budou na mistrovství světa v roce 2022 reprezentovat Anglie, Německo, Belgie, Francie, Španělsko, Nizozemsko, Švýcarsko, Chorvatsko, Dánsko a Srbsko, dalších dvanáct týmů míří do play-off, ze kterého vzejdou další tři postupující. Pro jaké evropské země byla kvalifikace úspěchem a pro jaké zklamáním? Praha 16:32 17. listopadu 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Slavící fotbalisté Švýcarska | Foto: Arnd Wiegmann | Zdroj: Reuters

Vítězové

Švýcarsko

Alpská země má za sebou rok jako z pohádky. Na Euru se Švýcaři ukázali ve velmi dobrém světle, po postupu ze skupiny senzačně vyřadili v osmifinále turnaje Francii a nakonec vypadli ve čtvrtfinále na penalty se Španělskem.

Svěřenci trenéra Vladimira Petkoviće od té doby neprohráli jediný soutěžní zápas a v kvalifikaci na mistrovství světa inkasovali jen jeden gól při důležité remíze 1:1 s Itálií. Skupinu C nakonec vyhráli se skóre 15:2 z osmi zápasů a zajistili si přímý postup na šampionát, což bylo zajisté nad plán.

Švýcaři na mistrovství světa chyběli naposledy v roce 2002, tudíž se nedá říct, že by pro ně samotná účast byla něco zlomového. Způsob, kterým ovládli kvalifikační skupinu s Itálií, ale dává celé zemi jasný signál, že švýcarský fotbal jde správným směrem.

Srbsko

Další země, kterou bychom nečekali na seznamu nejdříve kvalifikovaných, je Srbsko. Skupinou A Srbové propluli bez prohry, postup si navíc zajistili v posledních minutách posledního zápasu. Nový národní hrdina Aleksandar Mitrović totiž v 90. minutě zajistil svému týmu výhru 2:1 v Portugalsku a právě na úkor svého soupeře tak zarezervoval Srbsku místo v Kataru.

Srbsko jako samostatná země nikdy na mistrovství světa neohromilo, letos ale na Balkáně dozrála výtečná generace fotbalistů. Nikola Milenković a Sergej Milinkovič-Savić patří dlouhodobě k výrazným postavám Serie A, Filip Kostić září ve Frankfurtu a kolem Dušana Vlahoviće z Fiorentiny krouží ty největší kluby Evropy.

Skotsko



Ostrované si přímý postup ze skupiny sice nevykopali, ale zajistili si, že půjdou do play-off jako nasazení. To je ve skupině s Dánskem, nebezpečným Rakouskem a nevyzpytatelným Izraelem určitě úspěch. Skotská naděje, že se fotbalová reprezentace objeví po dlouhých 24 letech na mistrovství světa, je tak stále naživu.

Především bezchybný výkon v závěrečném duelu, kdy Skoti porazili silné Dánsko 2:0, musí celému národu dát velkou porci sebedůvěry před dalšími boji. V play-off totiž svěřenci Steva Clarkea budou mít výhodu domácího hřiště, což je pro fotbalisty podporované vášnivými fanoušky velké plus.

Týmy v play-off kvalifikace MS Nasazené: Portugalsko, Skotsko, Itálie, Rusko, Švédsko, Wales Nenasazené: Polsko, Severní Makedonie, Turecko, Ukrajina, Rakousko, Česká republika

Poražení

Itálie

Čtyři měsíce poté, co se po úspěšném Euru snášela na Italy chvála ze všech stran, jsou opět terčem kritiky. Úřadující mistři Evropy totiž po snovém létu remizovali čtyřikrát z šesti zápasů, ztrátou prvního místa ve skupině C spadli do play-off a reálně jim hrozí, že se podruhé v řadě nedostanou na mistrovství světa. Pro fotbalového giganta nepředstavitelné.

Kouč Roberto Mancini a jeho hráči ale mohou vinit jen sami sebe. Pokutovými kopy proslulý Jorginho neproměnil rovnou dvě penalty proti Švýcarsku, které skupinu nakonec vyhrálo. Obvyklí tahouni Federico Chiesa, Domenico Berardi či Ciro Immobile zase naprosto ztratili střeleckou formu a výsledkem byly výsledky 1:1 s Bulharskem a 0:0 se Severním Irskem.

Švédsko

Bylo 2. září, Švédi doma překvapivě porazili Španělsko 2:1 a svou skupinu vedli o 2 body, navíc se zápasem k dobru. Perfektní výchozí pozice k přímému postupu na mistrovství světa.

Za týden ale ambiciózní tým prohrál v Řecku a ještě větší zklamání si pro své fanoušky připravil v listopadu. Švédi překvapivě prohráli s Gruzií a první příčku tak prakticky zadarmo přenechali Španělům. Výběr, do kterého se vrátil i Zlatan Ibrahimovič, měl v posledním kole ještě šanci situaci zachránit, když v Seville vyzval právě Španěly.

To by ale musel v zápase vystřelit na bránu. Prohra 0:1 podtrhla švédský podzimní kolaps a definitivně rozhodla, že o letenky do Kataru si seveřané zahrají ještě dva zápasy.

Sestřih utkání Gruzie - Švédsko 2:0

Norsko

V Kataru zaručeně neuvidíme jednoho z nejlepších útočníků v Evropě Erlinga Haalanda, což nezaujaté fanoušky určitě mrzí. Ještě více to ale mrzí Nory, kteří před začátkem kvalifikace cítili velkou šanci na první účast na mistrovství světa od roku 1998. V hratelné skupině s Nizozemskem a Tureckem ale těsně nedosáhli ani na play-off.

Ani další nadějná jména jak Martin Odegaard, Jens Petter Hauge nebo Kristoffer Ajer neodvrátila klopýtnutí, mezi které patřil domácí debakl 0:3 s Tureckem, ztráta 1:1 na hřišti stejného soupeře nebo bezbranková remíza s Lotyšskem.

V Norsku tak za rokem 2021 zůstane pachuť neproměněné příležitosti. Velmi slibná generace se letního Eura neúčastnila a následně přišla i o další velký šampionát. Až se bude za 5 let hrát mistrovství světa v USA, Kanadě a Mexiku, bude hvězdnému Erlingu Haalandovi už 26 let...