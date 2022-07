Fotbalové ofsajdy pod kontrolou umělé inteligence, FIFA představí na mistrovství světa novou technologii

Po úspěšných testech se FIFA rozhodla zavést novou technologii k posuzování ofsajdů, a to už na fotbalovém mistrovství světa v Kataru, které je na programu v listopadu a prosinci. Zpřesnit verdikty rozhodčího by měla polo-automatizovaná umělá inteligence. Katar 11:04 10. července 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Nový systém bude snímat téměř třicet bodů na těle každého fotbalisty | Zdroj: www.fifa.com

„Na mistrovství světa v roce 2018 jsme udělali odvážný krok v podobě použití systému VAR, což se ukázalo jako nesporný úspěch,“ připomněl na tiskové konferenci president FIFA Gianni Infantino novinku na předešlém velkém turnaji.

O čtyři roky přichází další šampionát a s ním další spolupráce s moderními technologiemi. V Kataru bude na konci roku rozhodčím asistovat dvanáct kamer umístěných pod střechou stadionů. Zaměří se výhradně na pozice hráčů, snímat budou téměř třicet bodů na těle každého fotbalisty. Dohromady s daty ze senzoru uvnitř míče pak vytvoří 3D animaci sporné situace.

Podle šéfa komise rozhodčích FIFA Pierluigiho Colliny tím vymizí zdlouhavé čekání na rozhodnutí. Doposud to stálo na čárovém rozhodčím, případně na kalibrované čáře videorozhodčích.

„Vím, že tomu někteří říkají robotický ofsajd. Ale tak to není. Zodpovědnost zůstane u rozhodčích,“ reaguje Collina. Proto se skloňuje spojení „polo-automatický ofsajd“. Konečné slovo by mělo padnout do pětadvaceti sekund.

Vysvětlení nového systému posuzování ofsajdů:

FIFA's new semi-automated offside technology explained pic.twitter.com/0lKrGzFYs8 — Football Daily (@footballdaily) July 1, 2022

FIFA novým způsobem posuzovala ofsajdy zkušebně na loňském Arabském poháru nebo letos na mistrovství světa klubů. „Testy byly velmi úspěšné, jsme si velmi jistí, že to bude užitečná pomůcka,“ dodává sebevědomě Collina.

„Je to výsledek tříroční práce, důkladných výzkumů a testování. Jsme na to pyšní“ vysvětlil na závěr Infantino.