Ženský fotbal ovládly módní trendy. Fanoušky letošního šampionátu oslovily dresy Jamajčanek

Do ženského fotbalového mistrovství začíná promlouvat móda. Do vytvoření dámských dresů je věnováno více úsilí, než tomu bylo v minulosti. Na sportovním oblečení hráček šampionátu se podílí přední světoví návrháři i luxusní značky. Historicky deváté mistrovství světa ve fotbale žen se uskuteční v Austrálii a na Novém Zélandu. První zápas proběhne 20. července. Austrálie/Nový Zéland 18:32 17. července 2023

„Není to tak dávno, co se profesionální ženské týmy musely spokojit s nošením příliš velkých a špatně padnoucích dresů určených pro mužské týmy. Rostoucí sledovanost znamená více pozornosti na tento sport a komerční partneři, jako jsou výrobci dresů, podle toho zvýší svou aktivitu,“ řekl Daniel-Yaw Miller, vedoucí redakční spolupracovník online magazínu Business of Fashion.

Fotbalové dresy překvapivě oblékají také celebrity, a to včetně Kim Kardashianové a Belly Hadidové. To vedlo ke vzniku módního trendu Blokecore, který ovládl sociální sítě, ulice i přehlídková mola. Trend propojuje svět módy a fotbalu.

Největší ohlas v módních kruzích vyvolaly dresy, které na letošním šampionátu oblečou Jamajčanky. Kolekci navrhla britsko-jamajská návrhářka Grace Wales Bonnerová a vznikly ve spolupráci se značkou Adidas.

Na lednové módní přehlídce v Paříži se prošli modelové ve fotbalových dresech, které byly doplněné diamantovými detaily a háčkovanými kousky. Společně s Wales Bonnerovou dresy začaly navrhovat také značky jako Martine Rose, Burberry nebo Koché, doplňuje deník The Guardian.

V oblibě mezi fanoušky jsou letos také japonské dresy s pastelovými vzory. Už několik týdnů před začátkem Mistrovství světa ve fotbale žen byla na webu Adidasu tato kolekce úplně vyprodaná.

Některé konkrétní aspekty souprav také prošly v posledních letech proměnou. Společný lobbing ze strany anglického ženského fotbalového týmu přiměl fotbalovou asociaci změnit barvu šortek. Angličanky tak oblečou místo bílých modré kraťasy. Změna barvy by měla zmírnit dlouhodobé obavy hráček z nošení bílého oblečení během menstruace.