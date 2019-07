Mladou Boleslav čeká dlouhá cesta do Kazachstánu. ‚Není to jednoduché,‘ říká ředitel Jinoch

Středočeši se s kazašským Ordobasy utkají nejprve příští týden ve čtvrtek doma. Týden na to vyrazí k odvetnému zápasu do Šymkentu, který leží u hranic s Kyrgyzstánem. Vyřešit tak musí cestu dlouhou pět tisíc kilometrů, která navíc končí v místech, kam pravidelné linky z Prahy zrovna nelétají.

Sportovní ředitel klubu Josef Jinoch přiznává, že sehnat vhodný spoj mu dělá problémy: „Sháníme letadla, kde se dá. Hledáme nejlepší variantu. Není to jednoduché. Ale pokud to dobře dopadne, měli bychom letět malým speciálem. Sice s mezipřistáním, ale snad ta cesta bude pro mužstvo příjemná,“ přeje si Josef Jinoch, aby cesta byla příjemná.

To ale neplatí o jejím zařizování, a to i proto, že ještě ve čtvrtek dopoledne mladoboleslavský klub neznal svého soupeře. A na zajištění cesty tak vlastně má jen několik dní. Platí to i pro Jablonec, který vyzve arménský Pjunik Jerevan.

Komplikací pro kluby je navíc fakt, že tučné prémie na ně čekají až ve skupinové fázi. V předkolech se namísto desítek milionů hraje o miliony. Pro Boleslav tak může být dvojzápas se Šymkentem i ztrátový.

„Byli bychom nadšení, pokud bychom se dostali k nule. Nemyslím si ale, že se nám to povede. Jsme ale rádi že tam jsme a nemůže nás to odradit od toho, abychom si to užili,“ dodává pro Radiožurnál Jinoch.

V posledních osmi sezonách hrála Mladá Boleslav kvalifikaci Evropské ligy šestkrát a nejdále to dotáhla do třetího předkola.