Když to na vás hřišti peče, je to složitější, řekl boleslavský Matějovský po remíze s Ordobasy

Nebyla to zrovna obvyklá fotbalová kulisa, která doprovází vstřelený gól při významnějších zápasech. A možná i fanoušky oslabovalo horké počasí, které při utkání panovalo. „Když to na vás na tom hřišti peče, tak ty síly ubývají rychle. Není to žádná výmluva, ale ty podmínky jsou složitější,“ vysvětluje Marek Matějovský, že to ani nemohl být zápas, který by se odehrál ve strhujícím tempu.

I když třeba trenér Jozef Weber si nemyslí, že by jeho svěřenci kvůli horkému počasí šetřili krokem: „To se vám možná zdálo z tribuny… Za mě to v tomhle počasí mělo dobrou intenzitu,“ řekl pro Radiožurnál kouč Weber a v nadsázce si pochvaloval, že teď aspoň budou jeho svěřenci lépe připravení na podmínky na jihu Kazachstánu.

„Tam bude rozdíl dva tři stupně. To už přežijeme. Z tohoto pohledu to byla dobrá příprava. Vymlouvat se na to v žádném případě nebudeme,“ řekl trenér Weber.

„Našel jsem si domácí zápas Ordobasy. Jsou tam asi čtyřiceti stupňové teploty. To utkání vypadá absolutně bez tempa,“ vypráví Marek Matějovský, s tím, že ale počasí rozhodně nemá vliv na to, kdo z tohoto dvojzápasu postoupí. A i když mohli naříkat na nepřízeň osudu kvůli několika kontroverzním situacím, které byly posouzeny v jejich neprospěch, to hlavní si způsobili sami, jak nakládali s gólovými šancemi.

„Neměli jsme dostatečnou kvalitu a tím výsledkem jsme za to byli potrestaní. Představovali jsme si lepší výsledek, ale to se nepovedlo. Pojedeme tam s tím, že se pokusíme ten postup urvat. Jednoduché to ale nebude,“ doufá kapitán Matějovský, že tým ještě neztratil všechny šance na postup, o který bude bojovat příští týden na jihu Kazachstánu.