Mladou Boleslav přebírá trenérský nováček v Chance lize, na lavičku Středočechů se postaví Majer z Vlašimi

Majer trénoval v mládežnických týmech Pardubic a pražské Dukly, kde vedl i B-tým. Vlašimi se ujal loni v létě.

„Převzít tým v nejvyšší soutěži je pro mě velkou výzvou a zároveň oceněním dosavadní práce. Mladá Boleslav je klub s ambicemi a kvalitním zázemím, na spolupráci se všemi v klubu se velmi těším. Věřím, že společně navážeme na předchozí úspěchy a posuneme tým dál,“ prohlásil bývalý hráč, jehož asistentem bude Ladislav Pokorný. Trenérem brankářů zůstal Kamil Čontofalský.

„Aleš Majer je trenér s jasnou vizí, systematickým přístupem a důrazem na rozvoj hráčů. Jeho dosavadní výsledky a způsob práce nás přesvědčily, že je správnou volbou pro náš klub. Věříme, že naváže na předchozí úspěchy a společně posuneme tým směrem, kterým se chceme ubírat,“ uvedl ředitel komunikace středočeského klubu Jiří Koros.

Mladá Boleslav vstoupila do minulého ročníku na lavičce s Davidem Holoubkem, který se týmu ujal loni v lednu. Už v srpnu ho nahradil Andreas Brännström, švédský kouč ale z osobních důvodů ve městě automobilů v dubnu skončil.

Tým do konce sezony vedl ředitel sportovního rozvoje Josef Jinoch spolu s Pavlem Malurou a Jakubem Harantem. Právě posledně jmenovaný se po Majerovi ujal Vlašimi.

Ambiciózní Středočeši mají za sebou rozporuplnou sezonu. Přes tři předkola se probojovali do hlavní fáze Konferenční ligy, v níž sahali po postupu do vyřazovací fáze. V první lize se ale po 30 kolech základní části propadli do nadstavbové skupiny o záchranu a nakonec obsadili až 12. místo.