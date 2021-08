Jarolím po premiérovém gólu Stránského chválí mladíky. ‚Pracují dobře, šanci si zaslouží.‘

Fotbalisté Mladé Boleslavi sází kromě zkušenosti také na mládí. V týdnu si Středočeši pojistili až do roku 2025 služby sedmnáctiletého Lukáše Maška a také o rok staršího Vojtěcha Stránského. Ten se odvděčil klubu tím nejlepším možným způsobem. V samém závěru pečetil boleslavskou výhru 3:1 nad Teplicemi svou premiérovou trefou v nejvyšší soutěži. Mladá Boleslav 16:20 22. srpna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Karel Jarolím | Zdroj: Reuters

Jsem rád, že to tam padlo. První myšlenky byly, aby to neskončilo někde na tribuně, tak jsem to tlačil hodně k zemi a naštěstí mi to vyšlo. Trefil jsem to pěkně, hezky to tam zapadlo," těšilo osmnáctiletého premiérového ligového střelce Mladé Boleslavi Vojtěcha Stránského.

Mladý fotbalista Vojtěch Stránský o sobě dává v Mladé Boleslavi vědět.

Narodil se sice v Ostravě, ale s fotbalem začínal v Mnichově Hradišti. Do ligové sestavy se probojoval už na začátku kalendářního roku 2020. Už jako čtyřnásobný dorostenecký reprezentant. Dosud si v nejvyšší soutěži připsal sedm startů.

Trenér Karel Jarolím má z jeho výkonů i formy dalšího z mladíků Lukáše Maška radost.

„Jsou to kluci, kteří pracují velmi dobře v tréninku. Pro nás trenéry je pak radost jim tu šanci dát, protože si ji zaslouží. Šance budou samozřejmě dostávat, jsou to cenné zkušenosti do budoucna,“ řekl Jarolím.

Velké zkušenosti a také zážitky. Třeba v případě prvního gólu. Emoce se u Vojtěcha Stránského jen těžko daly pospat.

„Ve mně byly obrovské emoce a jsem rád, že kluci ze mě měli taky takhle velkou radost, děkuji jim za to,“ řekl Stránský.

„Je to krásné, přeju mu to. Máša i Stráňa pracují velmi dobře, jsou to mladí kluci a mají vše před sebou. Nechají si poradit, jsou skromní, takže jim přeju oběma úspěch. Jsou na tom oba stejně, vždy naskakují do zápasů z lavičky. Je to důležité pro ně i pro celý klub, protože jsou to hráči s budoucností,“ doplnil na adresu mladých fotbalistů záložník Jiří Skalák.

Vojtěcha Stránského pak těší důvěra klubového vedení a smlouva do června roku 2025. „Jsem rád, že ve mně Boleslav něco vidí a doufám, že to budu splácet. Už jsem to, doufám, trochu splatil, snad budu dávat ještě víc gólů.“

Další splátka ho teprve čeká. Za premiérový gól v lize moc rád přispěje do týmové pokladny. Konkrétní částku ještě netuší.

„Ještě nevím, ale kluci mi to určitě rádi řeknou. Snad to nebude hodně,“ říkal s úsměvem Vojtěch Stránský po první ligové brance do sítě Teplic.