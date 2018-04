Vůbec to nebolelo, moje příjmení konečně dává smysl, směje se gólman Zlámal po zničení branky

„Zlámal zlámal branku, tak jsem dal hold svému jménu. Překvapivě to vůbec nebolelo. Kdyby byly tyčky staršího rázu, zlomilo by to mě. Naštěstí se našla náhradní,“ usmíval se Zdeněk Zlámal po zápase Mladé Boleslavi se Zlínem.

Pořadatelé dokázali kuriozitu vyřešit. Torzo původního působiště Zdeňka Zlámala odnesli a na jeho místo zatloukli přenosnou branku tak, aby se ve zbytku zápasu nehýbala.

„Upřímně jsem si nemyslel, že to dají dohromady. Ani nevím, jestli tam ta přenoska být může. Myslel jsem si, že se to ukončí a zahrajeme si zítra. Nevím, co by se dělo, kdyby to rozhodčí neuznal,“ přiznal mladoboleslavský záložník Jiří Valenta.

Pořadatelské četě zabrala celá výměna branek 14 minut a sklidila za ni od fanoušků slušný potlesk. Zato Zdeněk Zlámal si vyslechl, že je slon, že by neměl tolik jíst, nebo že musí být u všeho: před pár lety jako první brankář v české lize vstřelil gól ze hry a teď přelomil tyč.

Od mladoboleslavského klubu mu za to možná přijde faktura na 30 tisíc korun. „Dáme to do dražby na dobročinné účely,“ smál se brankář.

Pořadatelé museli branku demontovat a odnést | Zdroj: ČTK

Velký ohlas vzbudil i jeho příspěvek na Instagramu. „Bývalý šéf Botanické zahrady je pan Větvička, ředitel pražské zoo je pan Bobek no a Zlámal v Boleslavi zlámal bránu... Konečně mi moje příjmení dává smysl,“ napsal. Příspěvek komentovali třeba Martin Dostál z Bohemians nebo Patrik Schick, který dal pár hodin předtím svůj první ligový gól za AS Řím.

Dobrou náladu měl Zdeněk Zlámal i proto, že mu kromě tyče neublížili ani mladoboleslavští fotbalisté, poradil si s řadou jejich šancí, vychytal Zlínu výhru 1:0 a posun směrem k záchraně. To Středočeši mají na seznamu úkolů vedle objednání nové branky i získání několika dalších bodů.