Když jsou hráči starší než jejich kouč. Ve fotbale se prosazují nezvykle mladí trenéři

Ve fotbalovém prostředí je to unikát. Ve věku, kdy jsou hráči na vrcholu svých možností, už se živí jako profesionální trenér. Šestadvacetiletý Stephen McDonnell působí v Severním Irsku, kde v tamní nejvyšší soutěži vede tým FC Warrenpoint. Aktivní kariéru musel ukončit v pouhých 22 letech kvůli problémům se srdcem. Warrenpoint 11:06 10. listopadu 2018

„Bylo to pro mě temné období, nějaký čas jsem na tom byl psychicky hodně špatně. Ale měl jsem kolem sebe lidi, kteří mě zase vytáhli nahoru. Rozhodl jsem se zůstat u fotbalu, naskočil do trenérského kolotoče a vyplatilo se,“ řekl McDonell v rozhovoru pro BBC.

Bývalý záložník skotského Celticu je ve svém věku bezpochyby jedním z nejmladších koučů na profesionální úrovni. Při vší úctě k Severnímu Irsku, tamní soutěž ale není sledovaná tak, jako ty nejprestižnější evropské ligy. I proto je synonymem úspěšného mladého trenéra jednatřicetiletý Julian Nagelsmann, který už třetí sezonu vede německý Hoffenheim.

„Mini-Mourinho“, jak se Nagelsmannovi přezdívá, se stal v osmadvaceti letech nejmladším koučem v historii Bundesligy. Klub převzal na sestupové příčce se ztrátou sedmi bodů na záchranu, mužstvo ale okamžité pozvedl, v nejvyšší soutěži ho udržel a teď s ním dokonce hraje Ligu mistrů.

„Důležité je jít příkladem. Hráči musí mít z fotbalu radost, musí si užívat každý trénink a těšit se na každý pracovní den. Taky jsem se snažil zpříjemnit náladu v kabině. Pro kluky je důležité, že když dvacetkrát dobře vystřelí, vzájemně se povzbudíme a radujeme se z toho,“ prozradil Nagelsmann pro televizi Deutsche Welle svůj recept na to, jak vyvést tým z krize.

Podobným zjevením jako Nagelsmann v Bundeslize je v anglické Premier league trenér Bournemouthu Eddie Howe. Čtyřicetiletý kouč převzal první tým před šesti lety a ze třetí ligy ho dotáhl až do Premier league. Svou trenérskou kariéru odstartoval Howe v 29 letech, kdy v rezervě Bournemouthu vedl řadu hráčů, kteří byli v té době starší než on sám. S kuriózní situací se ale zvládl vypořádat rychle.

„Zjistil jsem, že je to docela snadné, přišlo mi to přirozené. Řekl bych, že už jako hráč jsem se na svůj věk choval vyspěleji. Uvědomoval jsem si svoje povinnosti a věděl, co mám dělat, abych byl co nejlepší. Když jsem začal trénovat, byl to pro mě docela snadný přechod. Myslím si, že občas je to těžší pro hráče než pro mě. Já se jen snažím dělat svou práci nejlépe, jak dovedu,“ uvedl v rozhovoru pro televizní kanál TRT World.

Dalším zajímavým trenérským příběhem je ten o Němci Domenicu Tedescovi. Třiatřicetiletý kouč před rokem podepsal smlouvu se Schalke jen krátce poté, co ve druhé Bundeslize zachránil Aue.