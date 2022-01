‚Zlatý chlapec‘ americké kopané přichází do Evropy, Pepi za rekordní částku přestoupil do Augsburgu

Americký fotbalový útočník Ricardo Pepi přestoupil z FC Dallas do německé Augsburgu, kde se s údajnou cenovkou 20 milionů dolarů stal nejdražším hráčem v klubové historii. Kolem osmnáctiletého talentu kroužily evropské velkokluby, nakonec si ale vybral patnáctý klub Bundesligy, kde si zahraje například po boku českého brankáře Tomáše Koubka. Augsburg (Německo) 19:30 3. ledna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ricardo Pepi už trénuje s Augsburgem | Foto: kolbert-press/Christian Kolbert via www.imago-images.de | Zdroj: Reuters

Kariéra talentovaného teenagera rychle nabrala v zámoří obrátky. Prvotní rozruch kolem sebe Pepi udělal už v roce 2019 ve třetí lize, když za dallaskou farmu North Texas stihl dát devět gólů ve 13 startech. Následovalo povýšení do MLS, kde se rodákovi z texaského El Pasa dařilo podobně.

Pepi, který se v roce 2020 rozhodl místo Mexika na mezinárodní úrovni reprezentovat USA, zaznamenal v právě dohrané sezoně třináct gólů a tři asistence ve 31 zápasech a byl po zásluze jmenován nejlepším americkým mladým hráčem roku. Útočník se prosadil ihned i v seniorském národním týmu, kde už se trefil třikrát, včetně důležité branky proti Hondurasu v kvalifikaci na mistrovství světa.

„Je typem hráče, který na hřišti působí starší, než doopravdy je. Když se na něj podíváte na hřišti, neřekli byste, že mu je osmnáct,“ řekl pro The Athletic jeho spoluhráč z Dallasu Matt Turner.

„Je soutěživý. Když odmyslíte střílení branek, je i velice pracovitý. Když hraje, tak dře, a když dostane šanci ve vápně, je smrtící,“ vysekl mu poklonu nejlepší střelec v historii reprezentace USA Landon Donovan.

Ačkoliv MLS kvalitou notně zaostává za nejlepšími evropskými ligami, příběh mladičkého střelce, kterému nedělá problém se prosadit na mezinárodní úrovni, zaujal velké kluby. Na Pepiho se údajně vyptával Wolfsburg, Ajax nebo dokonce Bayern Mnichov. Možná proto i trochu překvapivě míří do Augsburgu, kde se bude společně s Koubkem snažit odvrátit sestup.

Now arriving in Augsburg: Ricardo Pepi pic.twitter.com/pLVjFK5RNN — FC Augsburg (@FCA_World) January 3, 2022

„Přesun do Evropy byl mým velkým snem. Věřím, že Augsburg a Bundesliga pro mě bude tím pravým místem, kde budu jako mladý hráč nabírat herní praxi,“ řekl Pepi po přestupu do, za který má německý klub zaplatit až 20 milionů dolarů. To je klubovým rekordem jak pro Augsburg, tak pro Dallas. Smlouvu podepsal do roku 2026.

Ricardo Pepi brzkým přesunem do Evropy potvrzuje, že fotbal v USA a v Kanadě je na vzestupu. V nejlepších evropských klubech už se pravidelně prosazuje Christian Pulišić (Chelsea), Alphonso Davies (Bayern Mnichov), Sergino Dest (Barcelona) nebo Weston McKennie (Juventus). Jak se povede patrně největší současné americké fotbalové naději, mohou napovědět už příští měsíce.