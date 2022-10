‚Sen se rozplynul.‘ Legendární fotbalový útočník Higuaín zakončil v Americe kariéru se slzami v očích

What an incredible career 👏



Argentinský hráč zůstal po závěrečném hvizdu na Yankee Stadium v New Yorku smutně klečet na trávníku. Jeho klub Inter Miami totiž v osmifinále MLS nestačil na domácí New York City a v sezoně dohrál. Pro někdejšího třiačtyřicetiletého reprezentanta a hráče Realu Madrid nebo Neapole to navíc byl poslední zápas v kariéře.