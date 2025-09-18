Messi ani ve 38 letech nechce ukončit fotbalovou kariéru. Podle médií prodloužil smlouvu v Miami

Hvězdný argentinský fotbalista Lionel Messi by měl i nadále hrát za Inter Miami. Podle zámořských médií se klub s osminásobným držitelem Zlatého míče dohodl na prodloužení smlouvy. Oficiální oznámení by mělo přijít v nejbližších dnech.

Lionel Messi v dresu Interu Miami | Foto: Sam Navarro | Zdroj: IMAGN IMAGES via Reuters Connect

Messi přišel do Miami v červenci 2023, kdy podepsal smlouvu na dva a půl roku s celkovým příjmem 150 milionů dolarů. Nyní je pro něj nachystaný víceletý kontrakt, po jehož vypršení by měl ukončit v dresu Interu kariéru.

Osmatřicetiletý Messi je v této sezoně s dvaceti góly druhým nejlepším střelcem MLS. V minulém ročníku získal cenu pro nejužitečnějšího hráče. V Miami má bilanci 62 branek a 30 asistencí v 75 zápasech.

Messi s týmem vyhrál v roce 2023 Leagues Cup a v minulém ročníku základní část MLS. Před tím mistr světa z roku 2022 působil v Paris St. Germain a Barceloně, se kterou získal deset titulů a čtyřikrát vyhrál Ligu mistrů.

