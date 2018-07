Nový klub, stadion i liga. Rooneyho čeká premiéra v MLS

Zatímco anglická fotbalová reprezentace v sobotu prohrála v zápase o bronz na mistrovství světa s Belgií 0:2, její historicky nejlepší střelec bude hlavní hvězdou večera na druhé straně světa - v hlavním městě Spojených států. Útočník Wayne Rooney poprvé nastoupí za tým DC United. A nebude to ledajaká premiéra, klub americké Major League Soccer zároveň po letech čekání otevírá nový stadion. Washington 20:40 14. července 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Wayne Rooney. | Foto: Geoff Burke | Zdroj: Reuters

Příznivcům některých českých klubů to může znít povědomě, čtrnáct let plánovali ve Washingtonu nový stadion, který by sloužil výhradně fotbalistům, tedy ve zdejší terminologii hráčům socceru. V noci ze soboty na neděli ho utkáním s Vancouverem otevřou - pro 20 tisíc diváků, s tribunami velmi blízko trávníku, s náklady v přepočtu kolem deseti miliard korun, s větším počtem dámských než pánských toalet… A necelých pět kilometrů od Bílého domu, v jihozápadní části města, která v poslední době prochází rozsáhlou revitalizací.

„Takže teď tu budeme mít i soccer. Stadion je velmi blízko baseballového, který má dvojnásobnou kapacitu. Teď přibyde dalších 26 zápasů ročně. Je skvělé, že máme soccer a baseball, ale zas aby nás lidi neměli za nějaký sportovní kout města. Mnohem víc návštěvníků přijde ročně do zdejšího divadla Arena Stage a další miliony sem míří za projížďkami na lodi,“ říká pro Český rozhlas Steve Moore.

Moore je ředitel komunitní organizace SWBID, která se o rozvoj této části Washingtonu na soutoku řek Anacostia a Potomac stará.

Právě otevíraný stadion bude v americké profesionální lize šestnáctý určený výhradně pro soccer. Když soutěž před čtvrt stoletím vznikla, neexistoval ani jediný a týmy hrály na víceúčelových. Z tribuny toho nejnovějšího ryze fotbalového budou mít fanoušci DC United unikátní výhled - jednak na budovu amerického Kapitolu a také na kousky nejlepšího střelce anglické reprezentace i Manchesteru United.

„Je to zjevně velký den pro klub a pro mě to platí taky. Jsem si jistý, že tu bude skvělá atmosféra, vyplývá to i z architektury stadionu, je sevřený, jsem si přesvědčený, že tu bude velmi hlučno. MLS je fyzicky náročná soutěž, ale na to jsem z Premier League zvyklý. Přišel jsem vyhrávat tituly, jiná možnost ani neexistuje. Jediné, na co si budu muset zvyknout, je delší cestování,“ komentuje pro web americké profesionální ligy svou premiéru po přestupu z Anglie Wayne Rooney, nová hvězda na novém stadionu DC United.

July 14, 2018: Page one of the next chapter. #UnitedAtHome pic.twitter.com/LINP3MhJQH — D.C. United (@dcunited) 14 July 2018