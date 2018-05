Miliony fanoušků v Egyptě v sobotu večer sledovaly, jak jejich idol opouští hřiště v Kyjevě v slzách. Fotbalista Liverpoolu Mohamed Salah si ve finále Ligy mistrů po střetu s obráncem Realu Madrid Ramosem zranil rameno a v ohrožení je jeho start na mistrovství světa. Salah a spolu s ním celý Egypt ale věří, že šampionát v Rusku stihne. Kyjev 22:34 28. května 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Smutný Mohamed Salah kvůli zranění opouští hřiště ve finále Ligy mistrů. | Foto: Matthias Schrader | Zdroj: AP

Při výběru letní dovolené by měl možná obránce Sergio Ramos jako možnou destinaci vyškrtnout Egypt. Dovolil si totiž až příliš, když v nejméně vhodnou chvíli složil k zemi národního hrdinu. A zatímco se Salah držel za zraněné rameno a Ramos se snad až provokativně usmíval, v Egyptě se hrozili fotbalové tragédie.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Mistrovství světa bez Salaha by bylo pro Egypt tragédií. ‚Je to národní hrdina,‘ vysvětluje Straka

„To není polobůh, to je možná ještě něco víc. Je to národní hrdina se vším všudy. Přiblížil se k Ronaldovi a k Messimu. Tady vidíte, když volá i prezident Egypta a ujišťuje fanoušky, jaký to má rozsah a co to je být fotbalový bůh,“ připomíná František Straka, bývalý trenér egyptského Ismaily, že i nejvyšší představitelé státu museli reagovat a ujišťovat veřejnost, že by měl hvězdný útočník stihnout šampionát.

Salahovou absencí by byla soupiska ochuzená stejně jako gízská nekropole třeba po zbourání Cheopsovy pyramidy, protože Salah je podle Egypťanů pro změnu jedním z fotbalových divů světa.

„Myslím, že to byl šok pro celý Egypt. Neodvedu si představit národní tým Egypta, kde není Mohamed Salah. Nechci být nějak zaujatý k jednomu hráči, to ne, ale Mohamed Salah je opravdu ikona egyptského fotbalu. Myslím si, že to je šok, a umím si představit, co se tam asi děje,“ říká Radiožurnálu Straka

František Straka přímo na stadionu v Alexandrii zažil davové šílenství poté, co právě Salah dvěma góly do sítě Konga rozhodl o postupu svého týmu na šampionát. V Egyptě teď věří, že bude s národním týmem i v Rusku hodně veselo a že budou moci fanoušci dál zpívat písně o svém hrdinovi.