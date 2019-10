Ostudný výkon, zlobil se brankář Slavie Kolář po pohárové porážce v Ostravě

„Co jsme tady předvedli, bylo hrůzostrašné. Ostrava si to zasloužila. Byl zázrak, že jsme to vůbec dotáhli do prodloužení. Oni měli spoustu šanci, které neproměnili. My jsme to přežili, ale pokračovali jsme v tom, co jsme hráli celou dobu. Je to z naší strany ostudný výkon,“ říkal jasně brankář pražské Slavie Ondřej Kolář.

Po nedělním šlágru v Plzni zůstal v základní sestavě jen on, obránce Ondřej Kúdela a záložník Josef Hušbauer.

„Vůbec si to nedokážu vysvětlit. Dostali prostor hráči, kteří normálně nehrají, a tu šanci nevyužili, nepodali nadstandardní výkon. My, co hrajeme normálně, jsme jim k tomu taky nepomohli. Dlouho jsem nás ve Slavii neviděl takhle hrát. Kdybychom takhle hráli na Barceloně, tak dostaneme deset a pojedeme domů,“ pokračoval gólman Pražanů.

Podle slávistického brankáře se ukázalo, že ne všechny opory Slavie lze bez problémů nahradit z lavičky.

„Máme některé hráče, jako je třeba Tomáš Souček, kteří jsou nenahraditelní. Pro mě je obzvlášť důležitý při rozehrávce,“ vysvětloval Kolář.

Slavia měla před utkáním o jeden den odpočinku méně, ale na to se asistent trenéra Jaroslav Köstl nechtěl vymlouvat.

„Především je to zasloužené vítězství a postup Baníku. My jsme do zápasu nevstoupili dobře a už jsme se do něj v podstatě nedostali. Chyběl nám oheň, který měl Baník, který od začátku šel za postupem. U našich hráčů nám to chybělo, bylo jich málo, kteří o to zabojovali. Když to řeknu jednoduše, my jsme si šli zahrát a Baník šel vyhrát. Proto to tak dopadlo,“ říkal Köstl.

Baníku se tak povedla odveta za prohrané jarní finále, které prohráli se Slavií 0:2.

„Fantazie. Dali jsme do toho všechno, všichni jsme bojovali a to pak rozhodlo. Měli jsme samozřejmě i štěstí, když jsme se dostali do dvou šancí, které jsme proměnili,“ dodal ostravský obránce Patrizio Stronati.