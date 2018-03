Jablonec je v semifinále poháru, Slovácko porazil 3:1

Fotbalisté Jablonce mají šanci, že se počtvrté během posledních šesti let dostanou do finále domácího poháru, po výhře 3:1 nad Slováckem postoupili už do semifinále.

Řekl své jméno a dostal červenou. Bývalý fotbalista Arsenalu nakonec ze hřiště nemusel Číst článek

Výraznou střeleckou převahu Severočechů zužitkoval po dvaceti minutách Jakub Považanec. Záložník Jablonce si našel nákop gólmana Hrubého, utekl slovácké obraně a střelou na zadní tyč překonal gólmana Daňka.

Po hodině zdvojnásobil vedení Jablonec hlavou Martin Doležal, jenže hosté po čtyřich minutách snížili díky Filipu Kubalovi.

Definitivní razítko na postup Jablonce dal v 76. minutě Jan Chramosta, který z voleje zvýšil na 3:1. Zároveň dal svůj 23. gól v domácí fotbalové soutěži.

O druhé postupové místo do semifinále hrají Slavia a Liberec. Sešívaní po prvním poločase vedou 2:0.

Další dva čtvrtfinálové zápasy, Mladé Boleslavi s Ostravou a Hradce Králové se Zlínem se budou hrát ve středu 14. března.

Čtvrtfinále MOL Cupu, českého fotbalového poháru:

FK Jablonec - 1. FC Slovácko 3:1 (1:0)

Branky: 24. Považanec, 63. Doležal, 76. Chramosta - 67. Kubala. Rozhodčí: Franěk - Wilczek, Vlasjuk. ŽK: Divíšek (Slovácko). Diváci: 1142.