Boj o pohár a o postup do třetího předkola Evropské ligy. Vítěz Mol Cupu získá víc než jen trofej

Fotbalisté zvednou ve středu nad hlavu první trofej této sezony. Ve finále domácího poháru proti sobě nastoupí Liberec a Sparta. A ve hře není jen vidina trofeje, ale především možnost postupu do třetího předkola Evropské ligy. Liberec 17:17 1. července 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Trofej pro vítěze Mol cupu | Foto: Pavel Mazáč / CNC / Profimedia | Zdroj: Pavel Mazáč / CNC / Profimedia

„Je na to spousta názorů. Vnitřně mi to samozřejmě vadí, že se hraje na hřišti i když relativně slabšího účastníka, protože nesporně je domácí prostředí jednoznačnou výhodou,“ říká o nevýhodě z pohledu pražské Sparty její trenér Václav Kotal. Bez podpory z hlediště ale aktuálně třetí tým ligové soutěže pod Ještědem nebude.

„Možná pro nás může být výhodou, že to pořádá Fotbalová asociace České republiky, tudíž, že tam s námi budou moci být nějací naši fanoušci. Ovšem jak jsem viděl rozdělení vstupenek, tak jsem zvědavý, jaké prostředí tam bude,“ popisuje Kotal.

Více partnerů než fanoušků

Liberecký stadion pojme necelých deset tisíc fanoušků. Kvůli současným opatřením ale bude jeho kapacita výrazně omezena. Každý klub tak dostal pouze 600 vstupenek. Další dva tisíce rozdělí Fotbalová asociace mezi partnery. Ani to prý Slovan nepřipraví o domácí prostředí.

Na finále Mol cupu se dostanou fanoušci Liberce i Sparty. Každý z táborů dostane necelý tisíc vstupenek Číst článek

„Pro nás je příjemné, že se to hraje na našem stadionu. Kluci to tu znají, budou mít svoji kabinu. Určitě to bude lepší než hrát na Spartě. Jsme za to rádi. Vykopali jsme si to až sem a karty jsou rozdány tímto způsobem,“ dodává liberecký kouč Pavel Hoftych. Vítěz utkání si zajistí účast v pohárové Evropě.

„Určitě to znamená, že máme jednu z šancí dostat se do předkol Evropské ligy a navíc před domácími fanoušky. Pro mě je to vrchol sezony, doufám, že uspějeme,“ doplňuje kapitán domácího Slovanu Jan Mikula.

Už teď je jasné, že finále je vyprodané. Alespoň jedna dobrá zpráva v tomto směru pro severočeské fanoušky ale je. Před libereckou radnicí bude připravená velkoplošná projekce, na které budou moci rozhodující bitvu o domácí pohár sledovat. A ti, kteří se na sever Čech nedostanou vůbec, budou moci poslouchat alespoň reportážní vstupy z tohoto zápasu na vlnách Radiožurnálu od 20.15.