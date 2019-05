Slavia touží vítězstvím v poháru získat double, Baník chce první trofej po 14 letech

Slavia zažívá velmi povedenou sezonu. V lize už má před závěrečným kolem pětizápasové nadstavby jisté prvenství, v Evropské lize došla až do čtvrtfinále a povedený ročník by ráda podtrhla triumfem v MOL Cupu. Červenobílí v samostatné historii dosud hráli finále poháru čtyřikrát a pokaždé zvítězili - v letech 1997, 1999, 2002 a loni.

Triumf v poháru by pro sešívané znamenal zisk doublu, tedy vítězství v lize i v poháru v jedné sezoně. To se Slavii povedlo naposledy v roce 1942.

„Kdyby se to podařilo, bylo by to super. 77 let to Slavia neměla, tak doufáme, že to získáme,“ říká obránce Jan Bořil. „Je to neopakovatelná příležitost a my ji chceme chytit,“ dodává asistent trenéra Slavie Jaroslav Köstl.

Zatímco Slavia vyhrála domácí pohár v samostatné historii čtyřikrát, Ostrava dosud jen v roce 2005, kdy ve finále v Olomouci porazila Slovácko. To byla také poslední trofej, kterou Baník vybojoval.



Slezané už pět soutěžních zápasů po sobě neskórovali, sebevědomí jim ale dodává vzpomínka na podzimní ligový zápas, v němž doma porazili Slavii 2:1, přestože skoro celé utkání hráli bez vyloučeného Baroše.

„Slavia má více utkání výborných než špatných, široký kádr, obrovsky silný tým. Po většinu zápasů je jejich centrální postavou Souček a obranná dvojice, která se stabilizovala a je těžko průchozí,“ říká ostravský kouč Bohumil Páník, ale zároveň odmítá, že by se mu z nervozity z těžkého zápasu špatně spalo.



„Když nespím, dám si jedno pivo a už spím dobře. Sice se vzbudím ve tři a přečtu si, co je ve světě nového, ale pak zase usnu,“ usmívá se Páník.

Úplně lehce se ale v posledních dnech zřejmě nespí bezpečnostnímu manažerovi olomoucké Sigmy Milanu Zapletalovi, který řeší zajištění bezpečnosti na zápase, na který dorazí asi čtyři tisíce fanoušků obou klubů.

„Postupně s těmi lidmi komunikujeme, scházíme se s nimi, ať už s jednotlivými veliteli nebo majiteli agentur. Řešíme různé postupy a tak dál,“ říká Zapletal.

Finále MOL Cupu mezi Slavií a Baníkem je na programu ve středu v 19.15. Na iROZHLAS.cz budeme průběh utkání sledovat online.