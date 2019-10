Fotbalový Mol Cup zná první čtvrtfinalisty. Jablonec vyřadil Opavu, Olomouc pražskou Duklu

Olomouc v lize už pět kol nevyhrála, s druhý týmem druhé ligy ale neměla výraznější potíže. Hanáky uklidnil v 17. minutě vedoucím gólem Houska.

Poté se na přelomu poločasů dvakrát trefil Pilař. Bývalý reprezentant, který celou kariéru zápolí se zraněními, dal dva góly v jednom soutěžním duelu poprvé od srpna 2011, kdy dvakrát skóroval rovněž proti Dukle ještě v dresu Plzně. Na 4:0 upravil v 67. minutě Yunis.

Opava v lize 12 kol nevyhrála, ale proti Jablonci od úvodu předváděla bojovný výkon a držela krok. Slezané dokonce v páté minutě jako první dostali míč do sítě, rozhodčí Pechanec ale odpískal útočný faul a Dedičův gól neuznal.

Také po pauze domácí hrozili, ale nedařilo se jim v koncovce a dvě velké šance nevyužili. V závěru normální hrací doby neproměnil dvě dobré možnosti ani Jablonec a o postupujícím tak rozhodlo až prodloužení.

Jabloneckému Radovi vyšlo střídání

Jabloneckému kouči Radovi v něm vyšlo střídání. Chramosta byl na trávníku pět minut, než vystihl chybu v domácí rozehrávce a ve 102. minutě zamířil přesně k tyči. Opavskému Šulcovi zkazilo radost z vyrovnání břevno, na opačné straně mířil do brankové konstrukce i Kubista. Pojistku přidal až ve 119. minutě po kličce gólmanovi znovu Chramosta.

„Vyhráli jsme. Splnili jsme cíl, kterým byl postup. Když hrajete s ligovým mančaftem, tak to není nikdy jednoduché, ať to je Opava, Sparta nebo Slavia. Jeli jsme do Opavy s cílem postoupit, věděli jsme, že to tu bude těžké. Opavští udělali změny, nehrálo jim hned několik hráčů, například důležitý Zavadil. Opava tam měla dva vysoké útočníky, z mého pohledu Dedič je velice kvalitní hráč. Šancí jsme měli možná o trochu víc než domácí. Pohár je úplně jiná soutěž, častokrát se stává i ve světě, že třetiligový tým vyřadí prvoligistu,“ uvedl po skončení zápasu Rada pro klubový web.

Dalších pět zápasů osmifinále se hraje ve středu, poslední duel je na programu příští týden.